Las acciones de Garmin caen un 6% tras las declaraciones de los analistas de Barclays

Garmin (GRMN.US) cae casi un 6% hoy, ya que Barclays rebajó la acción a 'Vender' hoy. El banco de inversión redujo su precio objetivo de 12 meses en la acción a $ 133 y ahora espera ventas débiles en el segundo semestre de 2024 y márgenes de contracción. Los ingresos de la compañía aumentaron un 14% interanual en el segundo trimestre de 2024, pero las ganancias aumentaron un 4%. Barclays comentó que "el entorno de gasto subyacente en hardware de consumo sigue siendo moderado". Barclays anticipa que Garmin venderá una cantidad relativamente pequeña de productos de aviación de alto margen en la segunda mitad de este año y menos que en la primera mitad, con más productos automotrices de bajo margen, lo que resultará en márgenes de beneficio bruto más débiles. Garmin (GRMN.US, D1) Las acciones respetaron el lado inferior del canal ascendente, con una vela Doji, lo que indica que la tendencia alcista podría continuar. Una caída por debajo de los $165 puede ser una señal de un posible cambio de tendencia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "