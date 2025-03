Las acciones de General Motors suben un 4,5% tras la aprobación de un programa de recompra de acciones

Las acciones de General Motors (GM.US) suben antes de la apertura de la sesión en Wall Street casi un 4,5% después de que el consejo de administración de la empresa aprobara un programa de recompra de acciones propias por valor de 6.000 millones de dólares (la compra por valor de 2.000 millones de dólares se concretará antes del segundo trimestre de este año). Además, la empresa aumenta el dividendo trimestral en un 25% hasta los 15 céntimos por acción. GM pretende reforzar la confianza de los accionistas. Este movimiento forma parte de la estrategia continua de GM de recuperar un excedente de capital, tras la compra de acciones por valor de 10.000 millones de dólares el año pasado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: XStation

