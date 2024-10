Las acciones de GlaxoSmithKline suben un 5% tras el acuerdo con Zantac

Las acciones del gigante farmacéutico británico GlaxoSmithKline (GSK.US) suben más de un 5% en medio de un acuerdo de conciliación de 2.200 millones de dólares por las demandas estadounidenses por Zantac, relacionadas con el cáncer. El acuerdo resolverá el 93% (casi 80.000) de las demandas estadounidenses. La compañía reconocerá esta pérdida en los resultados del tercer trimestre de este año. Se espera que todos los acuerdos se implementen a finales del primer semestre de 2025. GSK confirmó también otros 70 millones de dólares pagados para resolver la demanda de Zantac presentada previamente por Valisure. Este acuerdo está pendiente de la aprobación final del Departamento de Justicia. Los inversores reaccionan positivamente a esta noticia, mejorando la "incertidumbre" sobre el caso de Zantac. Fuente : Xstation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

