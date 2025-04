Las acciones de Goldman Sachs suben un 2,5% tras los resultados trimestrales 🏛️

Las acciones de Goldman Sachs (GS.US) están subiendo casi un 2,5% luego de que la entidad financiera publicara sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2025. Además, el directorio de GS aprobó un programa de recompra de acciones por hasta USD 40.000 millones. Resultados del primer trimestre: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ingresos: USD 15.060 millones (+6% interanual, superando las expectativas de USD 14.760 millones)

Ganancia por acción (EPS): USD 14,12 (vs. USD 11,58 interanual)

Ingresos por FICC: USD 4.400 millones (superando expectativas de USD 4.470 millones)

Ingresos por renta variable: USD 4.190 millones (superando expectativas de USD 3.800 millones)

Banca y Mercados Globales: USD 10.710 millones (+10% interanual, superando expectativas de USD 10.420 millones)

Banca de inversión: USD 1.920 millones (-8,1% interanual, superando expectativas de USD 2.030 millones)

Consultoría: USD 792 millones (-22% interanual, superando expectativas de USD 910 millones)

Ingreso neto por intereses: USD 2.900 millones (superando expectativas de USD 2.280 millones)

Depósitos: USD 471.000 millones (+8,8% trimestral)

Provisión por pérdidas crediticias: USD 287 millones (menor a los USD 410 millones esperados)

Gastos operativos: USD 9.130 millones (+5,4% interanual, en línea con lo esperado)

ROE (retorno sobre capital): 16,9% (superando expectativas de 14,9%)

ROTE (retorno sobre capital tangible): 18% (superando expectativas de 16,1%)

Ratio CET1: 14,8% (ligeramente superior al 15% esperado)

Valor contable por acción: USD 344,20 (sube desde USD 321,10 interanual)

Ratio de eficiencia: 60,6% (mejor que el 61,6% esperado)

Activos bajo gestión (AUM): USD 3,17 billones (+11% interanual, superando expectativas de USD 3,15 billones)

Flujos netos: USD 24.000 millones (vs. salidas por USD 15.000 millones interanual, superando expectativas de USD 34.000 millones)

Préstamos: USD 210.000 millones (superando expectativas de USD 197.600 millones) Fuente: xStation

