Las acciones de Heico subieron ayer un 14%

Las acciones de Heico Corp., (HEI.US), empresa aeroespacial y de defensa, aumentaron ayer casi un 14% a pesar de una sesión bajista del mercado, ya que la empresa tuvo beneficios más altos de lo esperado con un aumento impresionante de su negocio principal en las industrias aeroespacial comercial y de defensa. Antes del informe, Wall Street esperaba que el sector de defensa de la empresa se desacelerara, después de los resultados más débiles durante el trimestre anterior. El informe trimestral de Heico demostró que las expectativas de los analistas estaban equivocadas. Resultados de Heico Los ingresos aumentaron un 15% interanual a un récord de 713,2 $ millones; frente a los 618,7 $ de hace un año Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los ingresos netos aumentaron un 46% interanual a un récord de 168 $ millones o 1,20 $ por acción diluida; frente a los 114,7 millones de dólares y los 0,82 dólares de hace un año. El beneficio operativo aumentó un 26 % interanual con un flujo de caja que aumentó un 82 % interanual hasta los 203 millones de dólares frente a los 111,7 millones de dólares de hace un año El EBITDA aumentó un 22 % interanual hasta los 273,9 millones de dólares frente a los 224 millones de dólares de hace un año Las ventas de Flight Support Group aumentaron un 15 % interanual; crecimiento orgánico del 13%. El beneficio operativo aumentó un 22 % interanual hasta los 166,1 millones de dólares, frente a los 136,1 millones de dólares de hace un año. El margen operativo aumentó un 23,3 % desde el 22 % de hace un año. Las ventas de Electronic Technologies Group aumentaron un 16 % interanual hasta los 330,3 millones de dólares; crecimiento orgánico del 11 %. Los ingresos operativos aumentaron un 38 % interanual hasta los 76,5 millones de dólares, frente a los 55,3 millones de dólares del año anterior. El margen operativo aumentó hasta el 23,1 % frente al 19,3 % del año anterior. Fortaleza del negocio de Heico La compañía invirtió aproximadamente 255$ millones en adquisiciones durante el primer trimestre fiscal de 2025, manteniendo ratios de apalancamiento estables, con una deuda neta a EBITDA que aumentó ligeramente de 2,04x a 2,08x. La división Flight Support de HEICO ha mantenido una impresionante racha de crecimiento durante varios años, beneficiándose de una confluencia de dinámicas de la industria. Las aerolíneas están lidiando con un uso récord de aeronaves, retrasos persistentes en la producción de aeronaves, particularmente en Boeing, y una flota global envejecida que requiere un mantenimiento más frecuente. Como resultado, muchas aerolíneas están optando cada vez más por las piezas de repuesto aprobadas por la FAA de HEICO en lugar de alternativas OEM más caras para gestionar los crecientes costos de mantenimiento en medio de desafíos inflacionarios más amplios. El crecimiento orgánico del 15% de la compañía en componentes de reemplazo del mercado de accesorios destaca su capacidad para capturar participación de mercado de los OEM. Además, Heico informó que ha firmado un contrato comercial exclusivo con el gigante industrial estadounidense, Honeywell, relacionado con los servicios y la explotación de piezas de Boeing (BA.US). En el sector de defensa y espacio, la división de Tecnologías Electrónicas de HEICO informó un aumento del 38% en los ingresos operativos gracias a un crecimiento de las ventas del 16%. Con un presupuesto de defensa de EE. UU. que alcanza los 886 mil millones de dólares para el año fiscal 2024 y los países de la OTAN aumentando su gasto militar, la demanda de componentes de alta tecnología sigue siendo sólida. A diferencia de la aviación comercial, los contratos de defensa suelen proporcionar ingresos estables a largo plazo con márgenes atractivos, lo que posiciona bien a HEICO para un crecimiento sostenido. Además, HEICO invirtió 255 millones de dólares este trimestre en empresas de nicho con tecnologías patentadas, mejorando aún más su cartera de productos.

A pesar de las continuas interrupciones de la cadena de suministro que afectan al sector aeroespacial, la capacidad de HEICO para expandir los márgenes en ambos segmentos comerciales refleja una sólida ejecución operativa. Wall Street recibió el informe de ganancias con euforia. Acción de Heico Las acciones de la compañía subieron por encima de la EMA200 después de la mayor venta masiva desde el mercado bajista de 2022. Fuente: xStation5

