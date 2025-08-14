ÚLTIMA HORA: Cambio en inventarios de gas natural EIA por encima de lo previsto

Cambio en inventarios de gas natural EIA (BCF):
-
Actual: 56 B
-
Previsión: 54 B
-
Previo: 7 B
Los futuros de gas natural (NATGAS) cayeron por debajo de la media móvil exponencial de 30 periodos (EMA30, color púrpura claro) tras la publicación del dato, lo que refuerza la presión vendedora existente.
Fuente: xStation5
