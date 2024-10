Las acciones de Hermes (RMS.FR) se disparan tras presentar resultados después de que informara de un crecimiento de las ventas por encima de las estimaciones. La compañía francesa, especializada en artículos de lujo, se desmarca así de otros competidores, que han reportado pérdidas en sus últimos datos. Los resultados de Hermes sorprenden Los resultados de Hermes para el tercer trimestre del año reflejan que la compañía ha aumentado sus ventas en un 11,3%, una cifra que supera las previsiones del mercado, que apostaba por un aumento del 10,5%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desglosando los resultados de Hermes por la procedencia geográfica de los ingresos, apreciamos un crecimiento notorio en varios países clave, tanto dentro como fuera de Europa. En el caso del Viejo Continente, la marca ha visto cómo sus ingresos para el compendio europeo se han disparado un 17,4%, frente al 13,3% estimado por los analistas. En Francia, país de origen de la firma, los ingresos han experimentado un aumento del 13,1%, frente a las expectativas de crecimiento de 9,44% que preveían los analistas. En América, por su parte, el crecimiento se ha situado en un 13,4%, una cifra que supera en casi un punto a las estimaciones de los analistas, que apostaban por un incremento del 12,3%. La región de Asia, pese a situarse por debajo de las expectativas del mercado, también ha tenido un impacto muy positivo en los resultados de Hermes. En concreto, los ingresos de la firma francesa en Asia se han disparado un 4,6%, una cifra que, pese a ser ligeramente inferior a la estimación de 5,24% del mercado, pone de manifiesto la solidez de la firma. En el caso de la región de Asia-Pacífico, el aumento ha sido del 1%, frente al 2,3% esperado. En este escenario, no obstante, destacan los excelentes resultados que Hermes ha firmado en Japón, donde ha visto cómo sus ingresos se disparaban un 22,8%, casi dos puntos porcentuales más de lo que esperaban los analistas. A escala global, los ingresos de Hermes para el tercer trimestre han registrado un aumento del 10%, hasta los 3.700 millones de euros, una cifra que supera las perspectivas de los analistas, que esperaban un total de 3.680 millones de euros. Si desglosamos los resultados de Hermes por productos, apreciamos que su gama de artículos de cuero ha experimentado un aumento del 14%, por encima de las estimaciones del 12,8% del mercado. Los ingresos por productos de seda y textiles han crecido un 4%, pese a que el mercado esperaba un ligero retroceso, mientras que su línea de productos de perfumería ha aumentado un 10,6%, frente a las expectativas del 7,86% de los analistas. Los relojes, por su parte, ponen la nota discordante, con una caída del 18,2% frente a las estimaciones, que apostaban por un descenso del 9%. Desglose de resultados de Hermes Ventas a tipo de cambio constante +11,3%, estimado +10,5%

+11,3%, estimado +10,5% Ventas de artículos de cuero a tipo de cambio constante +14%, estimado +12,8%

+14%, estimado +12,8% Ingresos de relojes a tipo de cambio constante -18,2%, estimado -9%

-18,2%, estimado -9% Ingresos de perfumes a tipo de cambio constante +10,6%, estimado +7,86%

+10,6%, estimado +7,86% Ingresos de seda y textiles a tipo de cambio constante +4%, estimado -1,36%

+4%, estimado -1,36% Ingresos de Francia a tipo de cambio constante +13,1%, estimado +9,44%

+13,1%, estimado +9,44% Ingresos de Europa a tipo de cambio fijo +17,4%, estimado +13,3%

+17,4%, estimado +13,3% Ingresos de Japón a tipo de cambio fijo +22,8%, estimado +20%

+22,8%, estimado +20% Ingresos de Asia-Pacífico a tipo de cambio fijo +1%, estimado +2,3%

+1%, estimado +2,3% Ingresos en Asia a tipos de cambio fijos +4,6%, estimaciones +5,24%

+4,6%, estimaciones +5,24% Ingresos en América a tipos de cambio fijos +13,4%, estimaciones +12,3%

+13,4%, estimaciones +12,3% Ingresos 3.700 millones de euros, +10% interanual, estimaciones 3.680 millones de euros Las acciones de Hermes se disparan Tras la publicación de resultados, las acciones de Hermes, que cotizan en la Bolsa de París, han experimentado una subida del 2%. Los resultados de la compañía muestran una cara completamente distinta a la de competidores de lujo como LVMH, que reportó unas ventas trimestrales por debajo de lo esperado, o Kering, que en la jornada de ayer informó de una caída de beneficio operativo del 50%. Esta situación parece indicar que las del sector de lujo están haciendo frente a una desaceleración en el mercado. Para los analistas de CIC Markets, el crecimiento que estás compañías están pudiendo alcanzar se está viendo impulsado, principalmente, por aumentos de precios, en lugar de por un crecimiento en su volumen. En lo que llevamos de año, las acciones de Hermes acumulan una subida de aproximadamente un 10%, pese a que en los últimos seis meses el balance es negativo. En este sentido, los títulos de la empresa han experimentado recientemente una fuerte caída del 7% lo que pone de manifiesto la incertidumbre que rodea al sector de lujo. Volatilidad observada actualmente en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Los índices europeos, en positivo La sesión del jueves en los mercados bursátiles europeos ha sido positiva para la mayoría de los índices bursátiles. El DAX 40 avanza actualmente un 0,62%, el FTSE 100 británico avanza más de un 0,74% al mismo tiempo, y el CAC40 francés, del que forman parte las acciones de Hermes, avanza un 0,75%. El índice de referencia alemán, el Dax 40, cotiza casi un 0,77% más alto durante la sesión del jueves. Los puntos de soporte/resistencia clave de la tendencia alcista general parecen seguir siendo la zona de los 19.000 puntos, la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico) y el pico histórico probado la semana pasada, que ahora sirve como la principal zona de control para la oferta y la demanda. Fuente: xStation Otras empresas Además de la subida de las acciones de Hermes, hoy también se han registrado importantes movimientos en otras dos empresas que han presentado resultados. Es el caso de Beiersdorf (BEI.DE), cuyos títulos suben casi un 3,6% en la sesión de hoy después de que la compañía anunciara sólidos resultados durante los últimos nueve meses. Las ventas orgánicas aumentaron un 6,5% interanual, mientras que las ventas por sí solas totalizaron 55.000 millones de euros, un 4,1% más interanual. Otras acciones que también registran movimientos son las de Michelin (ML.FR), que bajan un 6% después de que el fabricante redujera su objetivo de beneficio operativo para todo el año, a pesar de aumentar su previsión de flujo de caja libre. ¿Cómo invertir en el Dax? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "