Las acciones de Hertz se disparan un 20% tras conocerse participación significativa de Pershing Square de Ackman

Las acciones de la empresa estadounidense de arriendo de autos Hertz (HTZ1.US) se disparan casi un 20% después de que Pershing Square, el fondo de inversión de Bill Ackman, revelara una participación significativa en la compañía. Según el documento presentado el miércoles, la firma activista adquirió 12,7 millones de acciones valoradas en aproximadamente 46,5 millones de dólares al momento de la compra, convirtiéndose en uno de los mayores accionistas de Hertz. Pese a esta noticia positiva, Hertz sigue enfrentando problemas de deuda y operacionales que continúan afectando su modelo de negocio y su camino hacia la rentabilidad. La empresa presentará sus resultados del primer trimestre el 12 de mayo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil A raíz de esta información, es posible que las acciones de Hertz pongan a prueba hoy la resistencia de la media móvil exponencial de 200 periodos (EMA200) en $4,55, al inicio de la sesión del mercado estadounidense. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "