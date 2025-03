Las acciones de InPost caen un 6 % ante preocupaciones sobre su asociación a largo plazo con Allegro📉

En la bolsa Euronext de los Pa铆ses Bajos, las acciones de InPost (INPST.NL) caen casi 6 % hoy, despu茅s de la publicaci贸n del informe de ganancias de Allegro, el gigante polaco del comercio electr贸nico. Si bien los resultados muestran perspectivas de crecimiento positivas para 2025 , tambi茅n generan incertidumbre sobre la colaboraci贸n a largo plazo entre Allegro e InPost , particularmente en relaci贸n con los t茅rminos de su asociaci贸n futura . Allegro prev茅 que su volumen bruto de mercanc铆as (GMV) mantendr谩 un crecimiento de dos d铆gitos bajos , tras aumentar 11 % en 2024 .

de aumentar sus inversiones en su como parte de su estrategia para ha generado preocupaciones sobre el futuro posicionamiento de . La gran inc贸gnita es si InPost podr谩 mantener su rol dominante como socio log铆stico de Allegro, dado que este 煤ltimo busca expandir su red de casilleros propia para ganar mayor flexibilidad cuando expire el contrato actual con InPost a finales de 2027. An谩lisis de Barclays sobre el acuerdo post-2027 Analistas de Barclays comentaron sobre la situaci贸n: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil "Asumimos que estos movimientos de Allegro buscan aumentar su flexibilidad estrat茅gica cuando el contrato actual con InPost expire en 2027. Sin embargo, a煤n creemos que es el consumidor quien decide la opci贸n de entrega preferida, e InPost sigue siendo la red m谩s densa y abierta, ofreciendo un servicio integral no solo para Allegro, sino para todos los pedidos en l铆nea con la mejor calidad disponible." Las preocupaciones sobre el per铆odo posterior a 2027 han surgido, especialmente en torno a la posibilidad de que Allegro desarrolle una red de casilleros lo suficientemente grande como para reducir la prioridad de InPost en el proceso de pago. No obstante, los analistas de Barclays enfatizan que este no es su escenario base, ya que InPost sigue manteniendo una cuota de mercado significativa. Sin embargo, cualquier cambio en las preferencias del consumidor y la posible priorizaci贸n de Allegro hacia su propia red de entrega podr铆an afectar la valoraci贸n a largo plazo de InPost, especialmente si la empresa se ve obligada a reducir su dependencia de Allegro en el futuro. An谩lisis t茅cnico: InPost (INPST.NL) Las acciones de InPost han ca铆do por debajo de la EMA200, lo que indica un posible cambio de tendencia de alcista a bajista. El pr贸ximo nivel de soporte clave se encuentra en torno a 鈧13,6 por acci贸n, que tambi茅n coincide con el retroceso de Fibonacci del 38,2 % del movimiento alcista iniciado en 2022. Fuente: xStation5

