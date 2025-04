Las acciones de Johnson & Johnson caen tras el rechazo judicial al acuerdo por 10.000 millones de dólares relacionado con el talco.

Las acciones de Johnson & Johnson (JNJ.US) registraron una caída de más del 3,5 %, situándose en 159,60 dólares en las operaciones previas a la apertura del martes, después de que un juez de quiebras en EE. UU. rechazara la propuesta de la empresa por 10.000 millones de dólares destinada a resolver miles de demandas que alegan que sus productos con talco provocan cáncer. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El fallo representa la tercera vez que la estrategia de quiebra de J&J fracasa en los tribunales. El juez Christopher Lopez determinó que el proceso de votación de la empresa era defectuoso y que al menos la mitad de los votos emitidos "no pueden contarse". En lugar de apelar, Johnson & Johnson anunció que regresará al sistema judicial ordinario para litigar y refutar estas demandas infundadas relacionadas con el talco, y revertirá aproximadamente 7.000 millones de dólares que habían sido reservados previamente para un acuerdo. La empresa enfrenta alrededor de 90.000 demandas pendientes, aunque sostiene que sus productos son seguros y no causan cáncer. J&J dejó de vender talco para bebés en EE. UU. en 2020, sustituyéndolo por una formulación a base de almidón de maíz. A pesar de este revés, las acciones de J&J acumulaban una subida de aproximadamente el 15 % en lo que va del año, antes del fallo. Johnson & Johnson (Intervalo D1) El título se negocia cerca de la media móvil simple de 50 días (SMA) en las operaciones previas a la apertura, lo que coincide con el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 %. Los vendedores podrían apuntar a un retroceso hacia la SMA de 200 días en 156,21 dólares, seguido por la SMA de 100 días. El índice de fuerza relativa (RSI) no ha logrado romper su divergencia bajista, manteniendo máximos descendentes, mientras que el MACD permanece estrecho tras un cruce bajista.

