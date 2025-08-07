Leer más

El Banco de Inglaterra recortará hoy los tipos en 25 puntos básicos

03:48 7 de agosto de 2025

Los aranceles recíprocos de Donald Trump entraron en vigor a medianoche, poniendo fin a un período de incertidumbre histórica sobre la dirección de la política comercial estadounidense.

Asimismo, hoy se publicarán varias lecturas macroeconómicas clave. El evento más importante para el mercado de divisas será, sin duda, la decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés. El consenso prevé un recorte de 25 puntos básicos, hasta el 4%, a pesar de la persistente presión inflacionaria en el Reino Unido.

Al otro lado del Atlántico, tendremos los datos habituales de solicitudes de subsidio por desempleo y ventas al por mayor. Además, el miembro de la Reserva Federal de EE. UU. Raphael Bostic, conocido por su tono conservador y de línea dura, también tiene previsto intervenir.

A nivel corporativo, hoy esperamos los resultados trimestrales de Warner Bros., Datadog, Peloton Interactive y Eli Lilly.

