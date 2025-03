Las acciones de la gigante minorista Macy’s profundizan su caída, retrocediendo un 5%📉

Las acciones de Macy鈥檚 caen casi un 5% en medio de una mayor presi贸n del mercado Las acciones de uno de los principales grandes almacenes de EE. UU., Macy鈥檚, retroceden casi un 5% en la jornada, a pesar de un repunte en los 铆ndices estadounidenses. La empresa confirm贸 el cierre de 150 tiendas en EE. UU. debido a la ca铆da en las ventas, el cambio en el comportamiento del consumidor y la disrupci贸n del comercio electr贸nico. Los inversores temen que la desaceleraci贸n econ贸mica, agravada por la pol铆tica arancelaria y la guerra comercial, siga presionando las ventas de la compa帽铆a. El desempe帽o de Macy鈥檚 est谩 bajo un mayor escrutinio de los analistas, quienes expresan preocupaciones sobre sus resultados m谩s d茅biles de lo esperado y una previsi贸n cautelosa para el a帽o fiscal 2025. TD Cowen redujo su precio objetivo para la compa帽铆a de 16 a 14 d贸lares, citando una ca铆da del 1,1% en las ventas comparables, cifra inferior a la estimaci贸n de un retroceso del 0,2%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Perspectivas y revisiones de analistas Macy鈥檚 proyecta que su beneficio por acci贸n (EPS) anual para 2025 caer谩 un 7% por debajo del punto medio de las expectativas de los analistas, reflejando un entorno minorista desafiante. La compa帽铆a espera que las ventas comparables de sus tiendas var铆en entre -2,0% y -0,5% en el a帽o, con un primer trimestre particularmente d茅bil, con descensos estimados entre -4,5% y -2,5%. La presi贸n sobre el tr谩fico en tiendas y la necesidad de promociones agresivas para impulsar las conversiones siguen siendo preocupaciones clave para los inversores. En respuesta, varias firmas de inversi贸n han ajustado sus objetivos de precio: Telsey Advisory Group revis贸 su objetivo a 15 d贸lares .

revis贸 su objetivo a . Citi y JPMorgan redujeron sus estimaciones a 14 d贸lares , con JPMorgan rebajando la calificaci贸n de la acci贸n de "Sobreponderar" a "Neutral" .

redujeron sus estimaciones a , con JPMorgan rebajando la calificaci贸n de la acci贸n de . CFRA adopt贸 una postura a煤n m谩s cautelosa, reduciendo su objetivo de precio a 13 d贸lares y manteniendo una calificaci贸n de "Mantener", advirtiendo sobre desaf铆os estructurales en el sector de grandes almacenes. Retos a futuro Macy鈥檚 enfrenta un camino complicado, con los analistas se帽alando vientos en contra a largo plazo en el sector minorista tradicional, adem谩s del aumento de la competencia del comercio electr贸nico. Los inversores seguir谩n de cerca la capacidad de la compa帽铆a para gestionar inventario, mantener m谩rgenes y adaptarse a las tendencias cambiantes del consumidor en los pr贸ximos meses. Macy鈥檚 D1 Por el momento, las acciones de Macy鈥檚 cotizan un 25% por debajo de la media m贸vil exponencial de 200 d铆as (EMA200), lo que indica una posible reversi贸n bajista, luego del fuerte repunte observado en 2024 impulsado por las expectativas de un "aterrizaje suave". Actualmente, la empresa opera con un ratio P/E de 6x y ofrece un rendimiento por dividendo cercano al 5,5%. 聽 Fuente: xStation5

