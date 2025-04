Las acciones de Maersk caen un 9 % ante temores sobre el comercio global 📉

Las acciones de la mayor compañía naviera del mundo, la danesa AP Moeller Maersk (Maerska.DK), registran hoy una caída cercana al 10 %, ante la preocupación de los inversores por una posible guerra comercial, la reducción del comercio global y la desaceleración del crecimiento del PIB. Asimismo, la incertidumbre en torno a la economía de EE. UU. y la economía global representa un riesgo para todo el sector naviero. No solo Maersk, sino también las acciones de la alemana Hapag Lloyd (HLAG.DE) caen casi un 7,5 % en la jornada. Las acciones de Maersk han perforado hoy la media móvil exponencial de 200 días (EMA200), y a partir de ahora, la zona de resistencia más sólida se ubicaría en torno a los 11.400 puntos, mientras que reacciones previas del precio sugieren que el nivel de los 10.000 puntos podría actuar como un fuerte soporte.  Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

