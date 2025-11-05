Las acciones de McDonald's suben un 3 % tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre de 2025

- McDonald's resiste la tormenta en el sector, pero cae el tráfico de consumidores de bajos ingresos
- A pesar de la presión que enfrenta el sector de comida rápida, McDonald's logra mantener su solidez operativa. No obstante, se observa una fuerte caída en la afluencia de consumidores de menores ingresos, lo que refleja el impacto de la inflación y las condiciones económicas en el comportamiento del gasto.
- McDonald's resiste la tormenta en el sector, pero cae el tráfico de consumidores de bajos ingresos
- A pesar de la presión que enfrenta el sector de comida rápida, McDonald's logra mantener su solidez operativa. No obstante, se observa una fuerte caída en la afluencia de consumidores de menores ingresos, lo que refleja el impacto de la inflación y las condiciones económicas en el comportamiento del gasto.
Las acciones de McDonald's suben un 3 % tras presentar resultados mixtos del tercer trimestre de 2025. Los inversores valoran positivamente el desempeño de las ventas comparables en un entorno donde el sector enfrenta dificultades para crecer.
Aspectos clave del Q3 2025 de McDonald’s:
-
Ingresos totales: 7.078 millones USD, +3 % interanual, pero –0,36 % respecto al consenso
-
EBIT: 3.357 millones USD, +6 % interanual
-
Beneficio por acción ajustado: 3,32 USD, +6 % interanual, pero –3 % frente al consenso
McDonald's se mantiene firme en un entorno desafiante
Las acciones de McDonald's comenzaron la sesión al alza tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre. La compañía reportó un crecimiento de ingresos en todos sus segmentos. Las ventas comparables globales aumentaron un 3,6 % interanual, impulsadas en gran medida por un incremento del 4,7 % en los ingresos provenientes de sus franquicias internacionales.
Este dato —que excluye la apertura de nuevos locales— ofrece una visión más precisa del crecimiento real por tienda. Es un desempeño sólido para una compañía madura en un entorno competitivo donde muchas firmas optan por recortes de precios. Tanto los negocios corporativos como los franquiciados crecieron un 2,4 % y 4,3 %, respectivamente. En conjunto, las ventas totales, incluyendo todas las operaciones, aumentaron un 6 % a tipos de cambio constantes.
¿Qué está haciendo McDonald’s?
Al igual que Chipotle, McDonald’s señala en su presentación que ha habido una caída significativa en el tráfico de consumidores de bajos ingresos en EE. UU., que descendió a doble dígito. Sin embargo, el tráfico de consumidores con ingresos más altos creció a tasas de dos dígitos, compensando en parte la caída.
Como respuesta, la empresa está lanzando productos especiales a precios bajos para retener cuota de mercado. Además, busca diversificarse mediante la expansión de su segmento de bebidas, con nuevos cafés fríos y bebidas refrescantes, apuntando directamente a competir con Starbucks, que actualmente atraviesa dificultades.
Aunque el crecimiento del beneficio ha sido más lento, afectado por mayores costes de intereses e impuestos, McDonald’s ha demostrado un sólido desempeño operativo.
Las acciones de McDonald’s acumulan una ligera subida en el año y se negocian con un PER superior a 25.
Airbnb presenta resultados Q3 2025: expansión global y desafíos fiscales
APERTURA EE. UU.: El mercado amplía su caída al cierre de la semana
Tesla aprueba paquete de 1 billón para Musk
Constellation Energy: Resultados mixtos en el tercer trimestre de 2025
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "