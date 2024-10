Las acciones de McDonald's caen un 3,5% tras la publicación de los resultados del 3T, que muestran una caída mayor de las ventas comparables 📉

Las acciones de McDonald's (MCD.US) est谩n cayendo m谩s de un 3,5% tras la publicaci贸n de sus resultados del tercer trimestre, hasta los 286 d贸lares, por debajo de los m铆nimos locales provocados por las noticias sobre la presencia de la bacteria E. coli en hamburguesas, en los estados del centro de Estados Unidos. Las acciones de McDonald's han subido un 10% en los 煤ltimos tres meses y han subido m谩s de un 20% desde los m铆nimos de junio. La empresa decidi贸 aumentar su dividendo un 6% hasta los 1,77 d贸lares por acci贸n. La empresa inform贸 de unos beneficios por acci贸n de 3,23 d贸lares frente a los 3,2 d贸lares previstos. Los ingresos ascendieron a 6.870 millones de d贸lares, ligeramente por encima de las expectativas, ya que se estimaban en 6.820 millones de d贸lares (un crecimiento interanual del 3% y del 2% en moneda constante). Las ventas comparables cayeron en el tercer trimestre intertrimestral m谩s bruscamente de lo esperado, un -1,5% frente a las expectativas del -0,67% . El beneficio operativo cay贸 un 1% interanual.

. El beneficio operativo cay贸 un 1% interanual. En EE. UU., aument贸 ligeramente un 0,3%, frente al 0,19% previsto. Las ventas IDL cayeron un -3,5%, -1,44% esperado, con un mercado IOM igualmente d茅bil, donde la ca铆da fue del -2,1%, -0,87% esperado. Los inversores temen que las ca铆das trimestrales ahora sean incluso mayores, indirectamente a trav茅s de una mayor cautela de los clientes en EE. UU., donde se ha detectado una E. coli. Acciones de McDonald's (intervalo D1) Fuente: xStation5

