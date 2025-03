Las acciones de moda bajo presión; ¿el mercado cauteloso ante los cambios creativos en Gucci❓

Las empresas de moda son una de las partes con peor desempeño de la economía europea al inicio de la semana, extendiendo así las caídas provocadas por dos factores. Primero, los inversionistas reaccionaron con nerviosismo ante la decisión de Kering de nombrar a Demna como director creativo de Gucci. El georgiano, quien hasta hace poco lideraba la marca Balenciaga, generó preocupaciones de que los diseños vanguardistas y exagerados no funcionarían en la elegante y tradicional Gucci. Por otro lado, quizás este enfoque audaz en la creación permita que la marca, que dominó los salones de moda mundiales hace apenas cuatro años, resurja. Los propios analistas bancarios no están seguros en este momento sobre el futuro de la marca bajo la dirección de Demna, pero estos cambios probablemente generen mucha confusión (en el buen o mal sentido de la palabra). En segundo lugar, el ánimo general del mercado se ha visto afectado por el anuncio de un aumento del 200 % en los aranceles aduaneros sobre vinos, champañas y otras bebidas alcohólicas europeas. Curiosamente, el gigante Louis Vuitton Moët Hennessy genera casi el 9 % de sus ingresos totales por ventas de alcohol, de los cuales el 33 % proviene de exportaciones a EE.UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desempeño de las acciones de moda la semana pasada. Fuente: xStation Las acciones de Kering están regresando a sus mínimos de 8 años. Fuente: xStation

