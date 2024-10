Las acciones de moda de alta gama bajo presión 📉

El 铆ndice alem谩n DAX sube un 0,62% al inicio de la semana

La 鈥渕oda鈥 bajo presi贸n聽

Barclays reduce la recomendaci贸n para las acciones de Adidas Situaci贸n general del mercado: La sesi贸n del lunes en los mercados burs谩tiles europeos ha tra铆do ganancias a la mayor铆a de los 铆ndices burs谩tiles. El DAX de Alemania cotiza actualmente con ganancias cercanas al 0,62%. Al mismo tiempo, el CAC40 de Francia suma un 0,6%. El DAX est谩 probando actualmente un punto de soporte clave, establecido por la EMA de 50 d铆as. La atenci贸n de los inversores se centra hoy en las noticias corporativas que salen de cada empresa. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Volatilidad observada en el mercado. Fuente: xStation聽 Noticias corporativas: Kering (KER.FR) - Las acciones cayeron hasta un 2,5% despu茅s de que los analistas de Barclays y RBC rebajaran la calificaci贸n de la empresa de lujo. Adem谩s, Barclays tambi茅n rebaj贸 la calificaci贸n de Burberry (BRBY.UK), lo que redujo su perspectiva para todo el sector. Los analistas est谩n adoptando una visi贸n m谩s cautelosa del sector, diciendo que la debilidad del lujo del pa铆s es estructural y no solo c铆clica. Ambas compa帽铆as recibieron una calificaci贸n de "infraponderada" desde una calificaci贸n anterior de "neutral". Burberry rebajada a "infraponderada" en Barclays; precio objetivo 5,40鈧

Kering rebajada a Outperform en l铆nea con el sentimiento del sector en RBC; precio objetivo 290鈧

Kering rebajada a "infraponderada" en Barclays; precio objetivo 210鈧 Estado de 谩nimo actual en el sector de las empresas de moda. Fuente: xStation 聽 聽 聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Las acciones de Adidas (ADS.DE) tambi茅n han bajado casi un 4%. Barclays ha rebajado la calificaci贸n del fabricante de ropa deportiva a 鈥渋gual ponderaci贸n鈥 debido a unas perspectivas menos favorables en China. El nuevo precio objetivo es de 215 鈧, frente a los 254 鈧 anteriores. Las acciones de Kion (KGX.DE) est谩n cayendo un 3% despu茅s de que Citi rebajara la calificaci贸n de la empresa a neutral debido a un probable crecimiento 鈥渓ento鈥 en el corto plazo. El nuevo precio objetivo es de 37 鈧 frente a la 煤ltima calificaci贸n de 57 鈧. Otras noticias de empresas individuales del 铆ndice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

