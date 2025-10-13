Las acciones de MP Materials y mineras de tierras raras se disparan por tensiones entre EE. UU. y China

Las acciones de MP Materials (MP.US) lideraron un nuevo repunte en el sector de tierras raras, impulsadas por las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El movimiento siguió al anuncio de Pekín de endurecer los controles de exportación sobre productos que contienen estos minerales estratégicos, una medida que desató una fuerte reacción en los mercados globales.

El título de MP Materials avanzó 23,69 % hasta los 97 USD, marcando un nuevo máximo histórico y extendiendo un impresionante desempeño que la deja con una ganancia acumulada superior al 500 % en lo que va de 2025. En paralelo, USA Rare Earth (USAR.US) subió 22,53 %, Ramaco Resources (METC.US) ganó 10,02 %, y Albemarle (ALB.US), referente del mercado del litio, escaló 9,16 %.

China endurece los controles sobre exportaciones estratégicas

La escalada comenzó cuando el Ministerio de Comercio chino anunció que toda exportación de productos con contenido de tierras raras deberá contar con aprobación gubernamental. China controla cerca del 85 % de la capacidad mundial de refinación de estos materiales, lo que le otorga un peso determinante en un contexto de crecientes fricciones comerciales y tecnológicas con Washington. Este tipo de decisiones genera alta sensibilidad en los mercados internacionales, ya que las tierras raras son insumos esenciales para la producción de tecnología avanzada, desde vehículos eléctricos hasta sistemas de defensa.

Reacción política en Washington

El viernes, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos “responderá con firmeza” a las restricciones chinas. Aunque el mandatario moderó luego su mensaje al afirmar en Truth Social que “todo estará bien” y que ambos países buscan evitar una recesión, el comentario no frenó el entusiasmo en el mercado. Los inversores interpretaron que, más allá de las tensiones, la Casa Blanca mantendrá su política de fortalecer la producción doméstica de minerales estratégicos.

El Departamento de Defensa ha respaldado esa estrategia mediante inversiones directas en MP Materials, con el objetivo de asegurar el suministro de óxidos de neodimio y praseodimio, esenciales en la fabricación de imanes de alta potencia utilizados en vehículos eléctricos, turbinas eólicas y cazas F-35. Además, el gobierno confirmó una participación del 10 % en Trilogy Metals (TMQ.US) como parte de su política para garantizar insumos críticos para la seguridad nacional.

Perspectiva del mercado: confianza inversora en la cadena estadounidense

El endurecimiento del comercio con China refuerza la tesis de inversión en la cadena estadounidense de tierras raras, el sector se ha convertido en un espacio privilegiado para la entrada de nuevos capitales. El impulso también se extendió a otras compañías del rubro, con Energy Fuels (UUUU.US), Critical Metals (CRML.US) y Lithium Americas (LAC.US) registrando subas de dos dígitos. El repunte confirma una tendencia estructural: tanto inversores como autoridades coinciden en que Estados Unidos debe reducir su dependencia del suministro chino y consolidar su propia infraestructura minera y de refinado. Con la Cumbre de APEC próxima en el calendario y la posibilidad de un nuevo acuerdo de cooperación con Australia sobre minerales críticos, el sector de tierras raras se consolida como uno de los ejes geopolíticos y bursátiles más relevantes del cierre de 2025.

El rally de MP Materials refleja cómo las decisiones regulatorias y geopolíticas pueden desencadenar movimientos abruptos en sectores estratégicos. La combinación de restricciones chinas, respuestas estadounidenses e inversiones gubernamentales refuerza el protagonismo del sector de tierras raras dentro de la agenda económica global. Mientras tanto, los inversores siguen atentos a la evolución de las tensiones comerciales y a los próximos pasos de los grandes productores y refinadores, en un mercado cada vez más influenciado por la seguridad energética y tecnológica.

