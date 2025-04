Las acciones de Netflix suben cerca de un 4 % tras presentar sólidos resultados del primer trimestre de 2025 📈.

Netflix (NFLX) present贸 resultados del primer trimestre que superaron las expectativas tanto en ingresos como en beneficio por acci贸n. Los datos reflejan que, a pesar de los desaf铆os econ贸micos y del deterioro en el sentimiento del consumidor en EE. UU., el gasto en entretenimiento se mantiene s贸lido 鈥攖anto en Norteam茅rica (donde los ingresos crecieron casi un 10 % interanual, aunque por debajo de las estimaciones), como a nivel global (con resultados por encima del consenso). Esto reforz贸 la confianza de Wall Street y consolid贸 a Netflix como una acci贸n tecnol贸gica defensiva y de crecimiento. La empresa tambi茅n declar贸 que actualmente no percibe riesgo de desaceleraci贸n econ贸mica derivado de pol铆ticas de la era Trump ni de una posible debilidad en la econom铆a estadounidense. Mantuvo su previsi贸n para todo 2025. Este trimestre tambi茅n marc贸 la primera vez que la compa帽铆a no revel贸 la cifra de nuevos o cancelados suscriptores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Resultados Q1 2025 de Netflix Beneficio por acci贸n (BPA): 6,61 USD (vs. estimado: 5,68 USD)

Ingresos: 10.540 millones USD (vs. estimado: 10.500 millones USD)

Margen operativo: 31,7 % (vs. 28,1 % en el mismo per铆odo del a帽o anterior y 28,6 % el trimestre anterior) Ingresos por regi贸n EE. UU. y Canad谩: 4.620 millones USD (+0,3 % interanual), por debajo de los 4.680 millones estimados

EMEA (Europa, Oriente Medio y 脕frica): 3.410 millones USD (+15 % interanual), por encima de los 3.310 millones esperados

Latinoam茅rica: 1.280 millones USD (+8,3 % interanual), en l铆nea con estimaciones

APAC (Asia-Pac铆fico): 1.260 millones USD (+23 % interanual), por encima de los 1.240 millones esperados Flujo de caja Flujo de caja operativo: 2.790 millones USD (+28 % interanual), por encima de los 2.210 millones estimados

Flujo de caja libre (FCF): 2.680 millones USD (+25 % interanual), por encima de los 2.040 millones esperados Perspectivas para el Q2 2025 BPA estimado: 7,03 USD (vs. consenso de 6,24 USD)

Ingresos estimados: 11.040 millones USD (vs. 10.880 millones esperados)

Beneficio operativo estimado: 3.880 millones USD (vs. 3.530 millones esperados)

Margen operativo estimado: 33,3 % (vs. previsi贸n del 30 %) Tras el informe de resultados, los futuros sobre el Nasdaq 100 (US100) subieron levemente, con un avance de apenas el 0,3 %. Proyecciones para el ejercicio completo 2025 Ingresos estimados: entre 43.500 y 44.500 millones USD (vs. estimaci贸n de Wall Street de 44.330 millones USD)

Margen operativo: 20 % (en l铆nea con el consenso del 20,2 %)

Flujo de caja libre: alrededor de 8.000 millones USD (ligeramente por debajo de los 8.510 millones esperados) Netflix no solo entreg贸 un trimestre s贸lido, sino que adem谩s ofreci贸 a los inversores una gu铆a futura muy optimista. La empresa prev茅 que el crecimiento de ingresos para todo el a帽o superar谩 las estimaciones previas. Aunque las proyecciones de margen operativo y flujo de caja quedaron ligeramente por debajo del consenso, el mercado lo interpreta como una estrategia de prudencia, destinada a no decepcionar. El mayor margen de rentabilidad se debe a que el negocio de publicidad de alto margen de Netflix sigue creciendo con fuerza. Tambi茅n se vio favorecido por recientes subidas de precios en las suscripciones y una alta audiencia de la serie Adolescence. Acci贸n de Netflix (intervalo diario 鈥 D1) Si la tendencia actual se mantiene, Netflix podr铆a abrir ma帽ana por encima de los 1.020 USD por acci贸n. Actualmente, el precio ha logrado mantener un nivel de soporte clave: la media m贸vil exponencial de 200 d铆as (EMA200, l铆nea roja). El m谩ximo hist贸rico de Netflix se sit煤a en 1.050 USD.

Fuente: xStation5

