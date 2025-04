Las acciones de Nike suben mientras Vietnam señala posibles aranceles cero

Las acciones de Nike Inc (NKE.US) subieron un 4,7% después de que el presidente Donald Trump informara sobre una 'llamada constructiva' con el secretario general vietnamita To Lam, quien expresó interés en reducir los aranceles a cero mediante un acuerdo con EE. UU Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este desarrollo ocurre apenas unos días después de que Trump anunciara un arancel del 46% sobre productos vietnamitas. La noticia beneficia particularmente a Nike, que fabrica aproximadamente el 95% de sus zapatillas en Vietnam, China e Indonesia. Otras compañías del sector textil también registraron ganancias, incluyendo Lululemon (3,4%), Crocs (4,2%) y Foot Locker (5%), ya que los minoristas que previamente trasladaron su producción de China a Vietnam durante el primer mandato de Trump ahora ven un posible alivio ante los nuevos aranceles. Nike (D1) Las acciones están en niveles no vistos desde 2019. Tanto el RSI como el MACD están fuertemente en zona de sobreventa. Fuente: xStation

