Las acciones de Palantir suben un 23% impulsadas por sólidos resultados y previsiones optimistas 📈

Las acciones de la compa帽铆a tecnol贸gica y de defensa Palantir (PLTR.US) subieron m谩s del 23% en el after-hours, tras reportar un aumento del 36% en sus ingresos interanuales en el cuarto trimestre, alcanzando $827,5 millones. Para 2025, la empresa proyecta ingresos de $3.750 millones, superando las expectativas de los analistas. Los ingresos del gobierno de EE.UU. crecieron un 45% interanual hasta $343 millones, mientras que los ingresos comerciales aumentaron un 64%, alcanzando $214 millones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Palantir present贸 una perspectiva optimista, destacando la fuerte demanda impulsada por inteligencia artificial (IA). El CEO Alex Karp resalt贸 el r谩pido crecimiento org谩nico en la adopci贸n de IA en los sectores gubernamental y comercial, lo que reforz贸 la confianza de los inversionistas en la expansi贸n del negocio. Resultados clave: Ingresos Q4: $827,5 millones (+36% interanual) ( estimado: $775,9 millones)

(+36% interanual) ( $775,9 millones) BPA ajustado Q4: $0,14 ( vs. $0,08 YoY ) ( estimado: $0,11)

( ) ( $0,11) Beneficio operativo ajustado Q4: $372,5 millones (+78% interanual) ( estimado: $309,6 millones)

(+78% interanual) ( $309,6 millones) Gu铆a de ingresos 2025: $3.740 鈥 3.760 millones ( estimado: $3.540 millones)

( $3.540 millones) Beneficio operativo ajustado 2025: $1.550 鈥 1.570 millones ( estimado: $1.370 millones)

( $1.370 millones) Flujo de caja libre ajustado 2025: $1.500 鈥 1.700 millones La expansi贸n impulsada por IA y el crecimiento de los contratos con el gobierno de EE.UU. han generado un sentimiento positivo entre los analistas. Morgan Stanley mantiene una postura alcista, citando mejoras en los fundamentos de la empresa y elevando su precio objetivo a $95 (desde $60). Los analistas destacan el crecimiento r茅cord en ingresos y el impulso sostenido del negocio. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fortaleza operativa Crecimiento en el sector gubernamental: Los ingresos del gobierno de EE.UU. aumentaron 45% hasta $343 millones , respaldados por la expansi贸n en aplicaciones militares e inteligencia .

Los , respaldados por la expansi贸n en aplicaciones . Expansi贸n comercial: Los ingresos comerciales en EE.UU. crecieron 64% hasta $214 millones y se espera que alcancen $1.080 millones (+54%) en 2025 .

Los y se espera que alcancen . Ecosistema de defensa: Palantir ha fortalecido sus asociaciones con empresas tecnol贸gicas de defensa como Anduril y la startup de IA Anthropic, consolidando su papel en la infraestructura de defensa de EE.UU. El s贸lido crecimiento de Palantir, impulsado por la demanda de IA, apunta a una trayectoria prometedora, especialmente en el mercado estadounidense. Aunque la compa帽铆a super贸 las expectativas, persisten preocupaciones sobre la desaceleraci贸n de las ventas internacionales y su valoraci贸n. Sin embargo, las ganancias en el pre-market sugieren que el optimismo de los inversionistas sigue siendo fuerte. Fuente: xStation5

