Las acciones de PepsiCo caen un 1 % tras la publicación de sus resultados del primer trimestre.🥤

PepsiCo (PepsiCo) reportó resultados del primer trimestre que no cumplieron con las estimaciones promedio de los analistas. La compañía ahora espera que el beneficio por acción ajustado en moneda constante se mantenga prácticamente plano respecto al año anterior, con un crecimiento en torno a un solo dígito medio. No obstante, redujo sus previsiones anteriores debido a factores como la incertidumbre en la política comercial de EE. UU. y el deterioro del sentimiento del consumidor, que han incrementado los costos y reducido la demanda de snacks y refrescos. La empresa mantiene su proyección de retornos totales a los accionistas de aproximadamente 8.800 millones de USD para este año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aspectos destacados del primer trimestre (Q1): BPA básico : 1,48 USD vs. 1,61 USD hace un año, estimación: 1,49 USD

BPA ajustado : 1,33 USD vs. 1,48 USD hace un año, estimación: 1,48 USD

Beneficio operativo : 2.580 millones USD, –4,9 % interanual , estimación: 2.780 millones USD

Gastos de capital : 603 millones USD, estimación: 857 millones USD

Ingresos netos: 17.920 millones USD, –1,8 % interanual, estimación: 17.770 millones USD Ingresos por región o segmento: Alimentos en Norteamérica: 6.210 millones USD

Latinoamérica: 1.680 millones USD

Europa, Medio Oriente y África: 2.390 millones USD

Bebidas – franquicia internacional: 759 millones USD

Bebidas – Norteamérica: 5.880 millones USD vs. 5.870 millones USD interanual, estimación: 5.830 millones USD

Ingresos orgánicos: +1,2 % vs. +2,7 % interanual, estimación: +0,53 % Tabla con métricas financieras seleccionadas de la empresa. Fuente: XTB Tabla con métricas financieras seleccionadas de la empresa. Fuente: XTB

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "