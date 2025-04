Las acciones de Procter & Gamble caen tras recortar su previsión para el cierre del año

Las acciones de Procter & Gamble Co. (Procter & Gamble) cayeron un 2 % el jueves, luego de que el gigante de productos de consumo recortara su previsión anual de ventas y beneficios en medio de condiciones de mercado difíciles y tensiones comerciales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados del tercer trimestre por debajo de las expectativas Procter & Gamble (P&G) reportó beneficios del tercer trimestre de 1,54 USD por acción, levemente por encima de la estimación de consenso de 1,53 USD. Sin embargo, las ventas cayeron un 2 %, hasta los 10.780 millones de USD, por debajo de los 20.220 millones esperados. Las ventas orgánicas crecieron apenas un 1 %, muy por debajo del 2,53 % previsto, ya que el volumen se mantuvo plano y los precios subieron un 1 %. El desempeño fue mixto por segmentos: salud (+4 %), cuidado personal (+3 %) y belleza (+2 %) mostraron crecimiento; mientras que el segmento de cuidado del hogar se mantuvo plano y el de bebés, cuidado femenino y familiar cayó un 1 %. El margen bruto se redujo al 51 %, afectado por mayores costos que neutralizaron los beneficios de precios. Perspectiva revisada a la baja La empresa recortó significativamente su previsión para el ejercicio fiscal 2025: Crecimiento del BPA (beneficio por acción) básico del 2 % al 4 % , anteriormente del 5 % al 7 %.

Crecimiento de los ingresos orgánicos del 2 % , anteriormente del 3 % al 5 %.

BPA básico estimado entre 8,72 y 8,82 USD, frente al pronóstico anterior de 8,91 a 9,05 USD. “Registramos un crecimiento modesto este trimestre en un entorno de consumo y geopolítico desafiante y volátil,” declaró el CEO Jon Moeller. “Estamos realizando los ajustes necesarios en nuestras previsiones para reflejar las condiciones reales del mercado.” P&G prevé vientos en contra de aproximadamente 200 millones de USD anuales por el alza en costos de materias primas y los efectos del tipo de cambio, ya descontados de sus previsiones para el año fiscal 2025. Esta revisión sigue a la advertencia del CFO Andre Schulten en febrero sobre la desaceleración en los envíos minoristas y el debilitamiento del consumo en varios mercados internacionales. Aunque los analistas reconocen que P&G está mejor posicionada que sus competidores para afrontar las presiones inflacionarias y los aranceles, las condiciones adversas del mercado siguen presionando negativamente su desempeño anual. Acción de P&G (Gráfico Diario – D1) La acción cotiza cerca de una zona que actuó como fuerte soporte durante el año pasado, provocando anteriormente varios rebotes. Los bajistas buscarán romper los mínimos recientes alrededor de 156 USD, mientras que los alcistas apuntan a recuperar la media móvil de 30 días, actualmente en 168,82 USD. El RSI se encuentra en divergencia bajista con máximos descendentes, y el MACD se está estrechando, lo que sugiere un posible cruce bajista.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "