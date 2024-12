Las acciones de Rheinmetall caen un 5% 📉 Los valores de defensa europeos caen tras la reunión de Trump, Zelensky y Macron en París

Hoy, podemos ver una presi贸n vendedora extendida (y toma de ganancias) entre las principales acciones de defensa europeas despu茅s de la reuni贸n de ayer de Trump-Zelensky-Macron en Par铆s, y el llamado de Donald Trump en la plataforma Truth Social, donde el presidente electo de EE. UU. afirm贸 que la guerra en Ucrania tendr谩 que terminar. Despu茅s de reunirse con Trump y otros pol铆ticos europeos, Zelenskyy admiti贸 que Ucrania no ser谩 aceptada como miembro de la OTAN por el momento. Para los mercados globales, puede ser una se帽al positiva de debilitamiento de las tensiones entre la OTAN y Rusia. Los mercados ven esas reuniones como un paso m谩s cerca de las negociaciones con Rusia. Adem谩s, durante los 煤ltimos d铆as no tuvimos una gran escalada militar en la frontera oriental de Ucrania, lo que puede verse como un posible punto muerto o al menos una "pausa" a corto plazo en el conflicto. Los principales productores militares alemanes Hensoldt y Rheinmetall pierden hoy un 4% y un 5% respectivamente. Adem谩s, el italiano Leonardo cae m谩s del 3%, mientras que el brit谩nico BAE Systems y el franc茅s Dassault Aviation caen casi un 2%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Rheinmetall (D1) y Hensoldt (H1) 聽 Fuente: xStation5 聽 Fuente: xStation5

