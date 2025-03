Las acciones de Rheinmetall y BAE Systems suben un 13%

Las acciones de gigantes de defensa como la alemana Rheinmetall (RHM.DE), la noruega Kongsberg Gruppen y la británica BAE Systems (BA.UK) son las de mejor desempeño en el mercado europeo; las acciones de las compañías suben un 13%, 12% y 14% respectivamente, alcanzando nuevos máximos históricos. Después de la visita de Zelenskyy a los EE. UU., los mercados están llegando a la conclusión de que el foco de la responsabilidad de estabilizar Ucrania se trasladará a Europa, y el Viejo Continente tendrá que aumentar drásticamente el gasto en defensa, en cualquiera de los escenarios analizados. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización de las acciones de Rheinmetall Las acciones de Rheinmetall abrieron hoy con un enorme diferencial alcista y se negocian en nuevos máximos históricos cerca de los 1.150 euros por acción. La empresa es el mayor productor europeo de munición de artillería de calibre 155 mm. Fuente: xStation5

