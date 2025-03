El sector de defensa se dispara: ¿aumentará el gasto la UE?

Las acciones del sector de la defensa europeas siguen subiendo, ante la expectativa de un incremento en el gasto militar de los gobiernos de todo el continente. En estos momentos de la sesión, las acciones de Rheinmetall suben un 15%, BAE Systems sube un 14% y Leonardo un 15%. El sector de defensa europeo sube mientras crece la posibilidad de que la UE aumente su gasto militar El repunte en todo el sector de defensa se debe a la cumbre de líderes europeos del domingo en Londres. Países como el Reino Unido y Francia están liderando los intentos de salvar un acuerdo de paz en Ucrania tras la disputa del presidente Donald Trump con Zelenski en la Oficina Oval el pasado viernes. Ambos países querían construir lo que Starmer llamó una “coalición de los dispuestos” para participar en las fuerzas de mantenimiento de la paz y ayudar a tranquilizar a Kiev. Los dos viejos aliados de Estados Unidos pretenden llevar el grupo llamado “Europa+”, que incluye a estados no pertenecientes a la UE, incluido Canadá, a reunirse con Trump en los próximos días para obtener su apoyo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los acontecimientos de los últimos días han dejado claro a los líderes europeos que necesitan aumentar significativamente el gasto en defensa en el futuro para limitar la dependencia actual sobre EEUU. De hecho, Macron dijo al periódico Le Figaro después de la reunión que la UE debería proporcionar 200.000 millones de euros para impulsar sus capacidades de defensa. La gran duda es cómo hacerlo. Este interés por la defensa europea ha fortalecido las Los futuros de los bonos alemanes y franceses cayeron el lunes por la mañana, ya que los inversores temen que el aumento del gasto en defensa pueda llevar a una mayor emisión de deuda en toda Europa. Este interés por la defensa europea ha fortalecido las monedas de la región frente al dólar. El euro sube un 0,4% frente al dólar, superando a la mayoría de sus pares principales. Mientras tanto, la rentabilidad de los bonos está subiendo.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.