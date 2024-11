Las acciones de Ripple suben un 22% 📈

Ripple sube casi un 23% hoy mientras el mercado de criptomonedas reacciona al anuncio de la dimisi贸n de Gary Gensler, prevista para el 20 de enero de 2025. Ahora los inversores esperan que la SEC est茅 gobernada por un presidente pro-criptomonedas, sin embargo, podemos suponer que no ser谩 el director financiero de Robinhood, Gallagher, quien dijo hoy que "no est谩 interesado en ser considerado para el puesto de presidente de la SEC de EE. UU." El mercado de criptomonedas anticipa que Ripple ganar谩 en la corte con la SEC y la nueva administraci贸n estadounidense probablemente estar谩 interesada en aumentar el papel de Ripple como una empresa fintech descentralizada global.

CBOE Global Markets聽lanzar谩 el primer producto de opciones de Bitcoin al contado liquidadas en efectivo desde el pr贸ximo lunes 2 de diciembre. Hoy podemos ver claramente que los inversores est谩n eligiendo criptomonedas m谩s peque帽as a medida que Bitcoin se acerca a la zona de resistencia de 100.000 d贸lares. Los ETF de Bitcoin atrajeron ayer casi 1.000 millones de d贸lares de entradas netas, cerca de un r茅cord hist贸rico; a d铆a de hoy, el precio spot de BTC est谩 cerca de los 99.000 d贸lares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P. Gr谩ficos D1 de Ripple y ETF del Bitcoin La escala actual de la reacci贸n del precio de Bitcoin desde los m铆nimos del 5 de agosto est谩 cerca del repunte de septiembre de 2023 a marzo de 2024; casi 50.000 d贸lares de aumento en el precio. Una vez m谩s, el porcentaje de tenedores de Bitcoin a corto plazo que obtienen beneficios est谩 cerca del 100%; hist贸ricamente, seg煤n el an谩lisis on-chain de Glassnode, dichos per铆odos (superando el m谩ximo hist贸rico y buscando un nuevo r茅cord para estabilizarse y descender) suelen durar 22 d铆as. A d铆a 22 de noviembre, esta fase est谩 cerca de este n煤mero. 聽 Fuente: xStation5 聽 Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "