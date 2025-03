Las acciones de Robinhood caen tras un acuerdo regulatorio 📉

Las acciones de Robinhood Markets cayeron un 12% hoy despu茅s de que la empresa acordara un importante acuerdo regulatorio con FINRA. Dos subsidiarias de Robinhood pagar谩n aproximadamente 30 millones de d贸lares (26 millones en multas y 3.75 millones en restituci贸n a clientes) para resolver m煤ltiples violaciones de cumplimiento. 聽 El acuerdo aborda varias fallas regulatorias, incluidas deficiencias en los protocolos contra el lavado de dinero, divulgaciones enga帽osas sobre las pr谩cticas de ejecuci贸n de 贸rdenes y una supervisi贸n inadecuada de la tecnolog铆a de compensaci贸n, lo que contribuy贸 a interrupciones en el servicio durante el pico de volatilidad de enero de 2021. Otras infracciones incluyen una supervisi贸n inadecuada del contenido promocional de influencers en redes sociales y deficiencias en los informes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Este obst谩culo regulatorio ha revertido el reciente impulso positivo en las acciones de Robinhood, que hab铆an ganado un 19% en lo que va del a帽o antes de este acontecimiento. Si bien el acuerdo resuelve problemas heredados de m谩s de una d茅cada, los inversores parecen preocupados por los posibles impactos en la reputaci贸n de Robinhood y los costos de cumplimiento normativo en el futuro. Robinhood Markets (Intervalo D1) Las acciones actualmente cotizan por debajo de la media m贸vil de 100 d铆as, en 40.72 d贸lares. Fuente: xStation 聽

