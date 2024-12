Las acciones de Rumble repuntan un 44% tras la inversión de Tether 🚀

Las acciones de Rumble (RUM.US), un competidor directo de YouTube, est谩n subiendo casi un 44% antes del inicio de la sesi贸n de hoy despu茅s de que Tether, el emisor de la moneda estable m谩s grande del mundo, USDT, decidiera comprar acciones de la compa帽铆a por un valor de 775 millones de d贸lares. El precio de compra promedio es de 7,5 d贸lares por acci贸n. La inversi贸n entre Tether y Rumble marca una asociaci贸n dedicada a promover la descentralizaci贸n y proteger la libertad de expresi贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "