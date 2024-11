Las acciones de Samsung rebotan un 8%

Las acciones de Samsung (SMSN.UK) subieron un 8% hoy y registraron su mejor sesión desde 2021. La compañía registró su primera sesión de entradas de inversión extranjera desde el 29 de octubre. Algunos inversores atribuyen el aumento a los resultados esperados de Nvidia (NVDA.US) de la próxima semana (20 de noviembre, después de la sesión estadounidense), ya que antes de su publicación se suele ver un mejor sentimiento en la mayoría de las empresas relacionadas con los semiconductores y los mercados relacionados. Samsung depende más que su otro competidor coreano, SK Hynix, de los proveedores chinos, y los aranceles del 60% propuestos por Estados Unidos sobre los productos chinos podrían aumentar drásticamente sus costes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Samsung han perdido durante los últimos cinco días seguidos, y la compañía está cotizando a la baja alrededor de un 30% este año , probando los mínimos de septiembre/octubre de 2022, en una ola de preocupaciones en torno a una posible nueva política arancelaria proteccionista de EE. UU. desfavorable para la empresa y una perspectiva mixta para el mercado de chips de memoria HBM, una ola de la que Micron Technology también perdió recientemente. Según datos de Bloomberg, la acción se cotiza con un descuento de dos dígitos respecto al cambio de 1 año proyectado por los analistas en el valor contable contable.

Las políticas proteccionistas propuestas por Trump no son el único motivo de preocupación. Los resultados de la compañía para el último trimestre superaron ligeramente las previsiones de ventas y beneficios operativos, pero el beneficio de su unidad de semiconductores cayó hasta un 40% intertrimestral, lo que el mercado atribuyó a la dura competencia con la taiwanesa TSMC.

El beneficio del segmento de semiconductores en el tercer trimestre fue de 3,84 billones de wones, la mitad del de SK Hynix. La compañía también advirtió el 31 de octubre que la demanda de teléfonos inteligentes y computadoras sigue siendo baja, y emitió un pronóstico decepcionante de ganancias operativas para el cuarto trimestre de 9,18 billones de wones frente a los más de 11,5 billones de wones previstos por los analistas de LSEG. Samsung es el segundo mayor proveedor de teléfonos inteligentes del mundo. Se espera que la compañía lance chips de memoria HBM4 de alto rendimiento de sexta generación destinados a la inteligencia artificial en la segunda mitad de 2025. Cotización de Acciones de Samsung (SMSN.UK) Las acciones de Samsung reaccionaron en un nivel de soporte clave establecido por el retroceso de Fibonacci de 71,6 de la onda ascendente de 2016, las fuertes reacciones de precios anteriores de 2020 y 2022 y una posible línea de escote en una formación de cabeza y hombros (RGR). Una caída por debajo de los 900 dólares podría allanar el camino para el borrado de todo el impulso ascendente de 8 años y una prueba del área alrededor de los 500 dólares por acción. Fuente: xStation5

