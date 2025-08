Las acciones de Snap Inc. (SNAP.US) se desploman cerca de un 21 %, alcanzando mínimos de varios meses, luego de publicar unos resultados trimestrales decepcionantes y reconocer fallos técnicos en su plataforma publicitaria que afectaron directamente el crecimiento de ingresos. ¿Qué pasó con Snap? Durante el segundo trimestre de 2025, Snap reportó un crecimiento de ingresos del 8,7 % interanual, muy por debajo del ritmo de trimestres anteriores, donde había mantenido tasas de dos dígitos. Según la empresa, los problemas técnicos provocaron que los anuncios se mostraran a precios reducidos, reduciendo la eficacia de la plataforma y alejando a los anunciantes hacia competidores como Meta y Reddit, que ofrecen mejor retorno de inversión. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, Snap enfrenta desafíos estratégicos frente al uso de inteligencia artificial por parte de sus rivales en redes sociales, lo que ha elevado la presión competitiva. Esto genera dudas entre los inversionistas sobre su capacidad para mantener un crecimiento sostenido, especialmente tras haber atravesado periodos de pérdidas y mostrar una rentabilidad poco consistente. Resultados financieros Q2 2025 de Snap: Ingresos totales : USD 1.35 mil millones , +9 % interanual (en línea con las previsiones).

Ingresos por publicidad : USD 1.17 mil millones , +4 % interanual.

Otros ingresos (Snapchat Plus) : USD 171 millones , +64 % interanual.

BPA (beneficio por acción) : -0.16 USD , inferior a lo esperado (-0.15 USD).

EBITDA ajustado : USD 41 millones , por debajo de los USD 55 millones del año anterior y de los USD 53 millones estimados.

Pérdida neta : USD 263 millones , frente a USD 249 millones hace un año.

Usuarios activos mensuales (MAU) : 932 millones , +7 % interanual.

Usuarios activos diarios (DAU) : 469 millones , +9 % interanual.

Flujo de caja operativo : USD 88 millones (vs -21 millones el año pasado).

¿Qué significa esta caída para Snap? El retroceso del 21 % en la acción refleja la creciente incertidumbre sobre la rentabilidad futura de la compañía, especialmente frente a la consolidación de competidores con mayor innovación tecnológica y mejores métricas de monetización. Aunque Snap mostró mejoras en usuarios activos y generación de flujo de caja, la debilidad estructural en su modelo publicitario genera dudas que aún no logran despejarse.

