Las acciones de Teledyne Technologies suben un 5% y alcanza un nuevo máximo histórico tras un sólido informe trimestral 📈

Las acciones de Teledyne Technologies (TDY.US), el proveedor estadounidense de electr贸nica avanzada, im谩genes digitales, instrumentaci贸n y productos de misi贸n cr铆tica, alcanz贸 un nuevo m谩ximo hist贸rico cercano a los 510 d贸lares por acci贸n. La compa帽铆a elev贸 su previsi贸n para 2025 tras una serie de adquisiciones estrat茅gicas. Las ventas trimestrales r茅cord de 1.502,3 millones de d贸lares mostraron un fuerte impulso en los sectores de defensa, espacio y energ铆a. Wall Street anticipa que el aumento del gasto en defensa, as铆 como los nuevos programas espaciales, pueden ser un catalizador para el negocio general de la compa帽铆a, bajo el gobierno de Donald Trump. Ingresos: $1.50 mil millones frente a estimaciones de $1.45 mil millones (crecimiento interanual del 5,4 %, superaci贸n del 3,4 %)

$1.50 mil millones frente a estimaciones de $1.45 mil millones (crecimiento interanual del 5,4 %, superaci贸n del 3,4 %) BPA ajustado: $5,52 frente a estimaciones de $5,23 (superaci贸n del 5,6 %)

$5,52 frente a estimaciones de $5,23 (superaci贸n del 5,6 %) La gu铆a de BPA ajustado para el pr贸ximo a帽o fiscal 2025 es de $21,30 en el punto medio, incumpliendo las estimaciones de los analistas en un 1,2 % (BPA GAAP entre $17,70-$18,20)

es de $21,30 en el punto medio, incumpliendo las estimaciones de los analistas en un 1,2 % (BPA GAAP entre $17,70-$18,20) Margen operativo: 15,8 %, por debajo del 19,1 % en el mismo trimestre del a帽o pasado

15,8 %, por debajo del 19,1 % en el mismo trimestre del a帽o pasado Margen de flujo de efectivo libre: 20,2 %, por encima del 8,7 % en el mismo trimestre del a帽o pasado Por ahora, la empresa tiene $1.99 mil millones en deuda, con flujos de efectivo libres r茅cord de casi $1.1 mil millones de flujo de efectivo libre en el a帽o fiscal. El despliegue planificado de 770 millones de d贸lares para adquisiciones en el primer trimestre de 2025 indica una estrategia de expansi贸n segura. Imagen digital (crecimiento de casi el 2,5 %): fortaleza en sistemas a茅reos no tripulados y vigilancia, aunque enfrenta obst谩culos en rayos X y automatizaci贸n industrial

Instrumentaci贸n (crecimiento del 10 %): desempe帽o excepcional en instrumentaci贸n marina, impulsado por los mercados de energ铆a offshore y defensa

Electr贸nica aeroespacial y de defensa (crecimiento de casi el 7 %): s贸lida expansi贸n del negocio de electr贸nica de defensa, que compensa un desempe帽o aeroespacial m谩s d茅bil Teledyne Technologies (TDY.US, intervalo H4) Fuente: xStation5

