Hoy, las medidas de "est铆mulo" anunciadas por el Banco Popular de China en una conferencia en Pek铆n est谩n mejorando el sentimiento en torno a los activos impulsados 鈥嬧媝or el ciclo, como las acciones de transporte de contenedores (Maersk, Hapag-Lloyd, ZIM) y los operadores de carga seca como Star Bulk Carriers (SBLK.US), que sube casi un 4% en la sesi贸n previa a la apertura del mercado en EE. UU. El Banco Popular de China anunci贸 un recorte de las tasas y m煤ltiples pol铆ticas orientadas a los consumidores y al mercado de valores, enviando a los administradores de dinero del mundo una se帽al de que China est谩 decidida a lograr un crecimiento del PIB y fortalecer la demanda en toda la econom铆a nacional. Adem谩s, el anuncio de una agresiva flexibilizaci贸n de la pol铆tica monetaria por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y de los recortes de los tipos del Banco Central Europeo mejoraron el sentimiento en torno a las acciones de los operadores mar铆timos proc铆clicos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los precios de env铆o de contenedores est谩ndar de 40 pies cayeron, sin embargo, el sector naviero no reaccion贸 a eso, porque las tarifas m谩s bajas se vieron afectadas especialmente por los precios m谩s bajos del petr贸leo y el alivio de las tensiones geopol铆ticas; este a帽o, el repunte del WCI no fue impulsado por el fortalecimiento de la demanda, sino por las condiciones s贸lidas en las econom铆as desarrolladas y los factores de riesgo. Fuente: Drewry Cotizaci贸n de la acci贸n MAERSKB.DK El precio de las acciones de Maersk sube hoy por encima de la EMA200, situada en 11284 DKK. La siguiente zona de resistencia importante se encuentra ahora en 12607 DKK, en el nivel de retroceso de Fibonacci 61,8 de la onda ascendente desde 2020. Fuente: xStation5

