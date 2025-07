Las acciones del gigante de defensa Kongsberg Gruppen caen un 12 % tras el informe de resultados del 2T 📉

Las acciones del fabricante noruego de defensa Kongsberg Gruppen ASA (KOG.NO) cayeron un 12 % tras la publicación de los resultados del segundo trimestre. Los inversores reaccionaron con nerviosismo ante el aumento de los costos, la caída en las reservas de efectivo y un panorama mixto en la recepción de pedidos en los distintos segmentos de negocio. A pesar del fuerte retroceso en el precio de la acción de Kongsberg, la corrección no se ha extendido al resto del sector de defensa. Compañías líderes como Rolls-Royce (Reino Unido) y Rheinmetall (Alemania) continuaron al alza. El mercado parece estar en una etapa de beneficios tras el fuerte repunte registrado en los últimos meses. Kongsberg Gruppen – Resultados financieros clave del 2T 2025 Los ingresos aumentaron un 20 % interanual hasta NOK 13.09 mil millones , frente a NOK 11.59 mil millones del segundo trimestre de 2024.

El EBIT se situó en NOK 1.92 mil millones , incluyendo una ganancia no recurrente de NOK 168 millones por la venta de una unidad de negocio.

Excluyendo dicha ganancia, el margen EBIT fue del 12.8 % , comparado con el 12.5 % del mismo periodo del año anterior.

El beneficio neto aumentó a NOK 1.62 mil millones , desde NOK 1.18 mil millones, con una mejora del beneficio por acción a NOK 1.85 (vs. NOK 1.36).

Los nuevos pedidos alcanzaron los NOK 18.2 mil millones , frente a NOK 17.28 mil millones en el segundo trimestre de 2024.

La cartera de pedidos alcanzó un récord de NOK 138.8 mil millones, frente a NOK 96.58 mil millones un año antes. Kongsberg destacó una fuerte demanda en todos los segmentos de negocio, con resultados del segundo trimestre que confirman tanto fundamentos sólidos como un impulso de crecimiento sostenido. La compañía remarcó que todas las divisiones registraron crecimiento interanual de ingresos, respaldado por: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuerte actividad en los sistemas de defensa aérea y terrestre dentro de Kongsberg Defence & Aerospace .

Fuerte dinamismo en el mercado de construcción naval , dentro de Kongsberg Maritime .

Mayor demanda de tecnologías submarinas, tanto para mercados civiles como de defensa. Perspectiva del sector defensa Kongsberg informó de una fuerte demanda sostenida en sistemas de defensa, con varios países interesados en adquirir sus soluciones. En particular: Alemania confirmó la compra de misiles Joint Strike para sus cazas F-35, firmada a fines de junio.

La empresa también cerró una empresa conjunta estratégica con Thales, enfocada en comunicaciones tácticas. Esta alianza refuerza la posición de la nueva entidad en un sector defensa europeo que continúa atrayendo inversiones. Liquidez y novedades estratégicas La caja y equivalentes de efectivo cayeron a NOK 14.39 mil millones , desde NOK 16.48 mil millones en el trimestre anterior.

El flujo de caja neto fue negativo en NOK 2.08 mil millones , incluyendo NOK 1.78 mil millones en dividendos pagados .

La deuda neta con intereses aumentó a NOK -9.07 mil millones , desde NOK -10.30 mil millones en el primer trimestre.

En el segundo trimestre de 2025, la compañía firmó un acuerdo para adquirir la estadounidense Sonatech , especializada en acústica submarina (sujeto a aprobación regulatoria).

De los NOK 109 mil millones en cartera de pedidos, NOK 22 mil millones están programados para entregarse en la segunda mitad de 2025. Desglose por segmentos Kongsberg Defence & Aerospace Ingresos: NOK 6.12 mil millones (+38 % interanual)

Contrato clave: NOK 6.5 mil millones por misiles Joint Strike con Alemania (quinto país en emitir una orden)

Nuevos pedidos: NOK 9.84 mil millones

Cartera de pedidos: NOK 109.24 mil millones Kongsberg Maritime Ingresos: NOK 6.39 mil millones (+7 % interanual)

Los buques offshore representaron el 35 % de los pedidos nuevos de construcción

Nuevos pedidos: NOK 7.52 mil millones

Cartera de pedidos: NOK 26.2 mil millones

EBIT: NOK 716 millones, margen: 11.2 % Kongsberg Discovery Ingresos: NOK 1.23 mil millones (+21 % interanual), impulsados por entregas de vehículos submarinos y sistemas de cartografía .

EBIT: NOK 230 millones (vs. NOK 143 millones interanual)

Nuevos pedidos: NOK 966 millones

Cartera de pedidos: NOK 2.92 mil millones Gráfico: Kongsberg Gruppen (intervalo D1)

Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "