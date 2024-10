Las acciones del grupo Swatch, en su nivel más bajo desde la crisis del Covid-19 en 2020 📉

Las acciones del holding suizo Swatch (UHR.CH), centrado en la industria relojera (mecanismos ETA, relojes de lujo), caen hoy un 1,5% y se acercan al m谩ximo del p谩nico de marzo de 2020 (Covid-19). Las compras de acciones de julio (unos 31 millones de francos suizos) por parte de la familia Hayek, que pose铆a m谩s del 43% de las acciones del grupo antes de las compras, no lograron mejorar la confianza de los inversores. En julio, los analistas de Jefferies rebajaron la calificaci贸n de Swatch a 170 CHF. 聽 Temores de recesi贸n pero las ventas en China... 驴aumentan? A pesar de la adversidad a corto plazo, de las preocupaciones por la recesi贸n en Estados Unidos, Europa y la debilidad del consumidor en China, la empresa tiene un balance muy saludable y una deuda muy baja. Tambi茅n mantiene altos m谩rgenes brutos, que fueron tan altos como el 84% en 2024 El beneficio bruto, en los dos primeros trimestres de 2024, se mantuvo relativamente resistente, a pesar de una disminuci贸n de casi el 7,5% interanual en las ventas en la primera mitad del a帽o y una disminuci贸n del 14% en el segundo trimestre. Las ventas del segundo trimestre fueron de 3.450 millones de francos, en comparaci贸n con los 3.750 millones previstos. El beneficio neto en el segundo trimestre de 2024 cay贸 dr谩sticamente a 147 millones de francos, frente a los 498 millones de francos del segundo trimestre de 2023. En China, las ventas de la empresa aumentaron un 10% interanual en los dos primeros trimestres de 2024, lo que supuso cierta resistencia a la tesis de una desaceleraci贸n de la demanda en el mercado all铆; sin embargo, el aumento se midi贸 frente a una base muy baja de 2023. La empresa aument贸 su dividendo de 2020 a 2023 y lo ha estado pagando de forma constante durante 31 a帽os. Los problemas de rentabilidad podr铆an provocar un cambio en la pol铆tica de dividendos, con el posible resultado de nuevas ca铆das en las valoraciones. En los 煤ltimos meses, la familia Hayek, que ocupa puestos clave en la empresa, ha sido criticada por la comunidad inversora por sus comentarios moderados sobre el negocio y las perspectivas de la empresa. La valoraci贸n de precio/beneficio de los 煤ltimos 12 meses es de 17, y la relaci贸n impl铆cita de precio/beneficio futuro esperado para el a帽o calendario 2025 es de aproximadamente 15. Esto sugiere que las acciones del grupo todav铆a cotizan con una prima frente a algunas de las acciones de empresas de "lujo" como la francesa Kering o Hugo Boss. El cierre de la boutique insignia de lujo Tiffany de LVMH en Shangh谩i fue una se帽al para los inversores de la evaporaci贸n de la demanda de art铆culos de lujo en China. Como resultado, hemos visto ca铆das significativas en las acciones de Swatch y muchas otras empresas de moda en los 煤ltimos d铆as. Swatch Group (UHR.CH) El indicador RSI en el intervalo diario indica un nivel de sobreventa extremo por debajo de los 20 puntos. La superaci贸n de la media SMA200 de 200 sesiones en 200 CHF por acci贸n podr铆a anunciar potencialmente un cambio de tendencia. La principal resistencia a corto plazo sigue siendo CHF180, que podr铆a ponerse a prueba si se materializa el escenario de la reversi贸n del reciente impulso bajista. La enorme escala de la reciente ca铆da puede ser una raz贸n por la que la "regresi贸n a la media" tambi茅n respaldar谩 un repunte a corto plazo, si mejora el sentimiento de los mercados en torno al sector del lujo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5



