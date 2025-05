Las acciones del sector automotriz suben tras informe de Handelsblatt 🚗

Las acciones de fabricantes automotrices como BMW (BMW.DE), Mercedes-Benz Group (MBG.DE) y Volkswagen (VOW1.DE) registran alzas tras un informe del medio alem谩n Handelsblatt, que se帽ala que representantes de estas compa帽铆as est谩n en conversaciones con el Departamento de Comercio de EE. UU. sobre cuestiones arancelarias y posibles soluciones al respecto. Seg煤n fuentes citadas por Handelsblatt, los acuerdos podr铆an cerrarse a principios de julio y se centrar铆an principalmente en un mecanismo de compensaci贸n entre importaciones y exportaciones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuentes an贸nimas agregaron que estas corporaciones estar铆an considerando inversiones por miles de millones en EE. UU. como parte de un posible acuerdo aduanero. Fuente: xStation 聽 ____________ 馃搱聽隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders!聽Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp.聽Acceda aqu铆:聽

