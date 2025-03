Las acciones europeas bajo presión a pesar del tono moderado de la Fed

Los mercados europeos operan mayormente a la baja durante la sesión de trading del jueves. El DAX 40 de Alemania cae casi un 1.5% en el mercado al contado. La atención de los inversores se centra en las decisiones de los bancos centrales de hoy. Hoy, los futuros de los índices de Wall Street están revirtiendo una parte significativa de las ganancias de ayer, las cuales fueron impulsadas por una interpretación moderada de la postura de la Reserva Federal (reducción del ajuste cuantitativo, menor previsión de crecimiento del PIB y una tasa de desempleo esperada más alta), así como por un posicionamiento especulativo. En este último aspecto, los operadores de opciones gamma podrían verse obligados a cerrar posiciones cortas para revertir una exposición negativa a gamma. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil We see weak investor sentiment in the broader European market. Source: xStation El índice DAX 40 cae un 1.5% en la sesión intradía. El soporte más importante para el índice sigue siendo la media móvil exponencial de 50 días (EMA) y el área de soporte de la zona de consolidación en torno a los 21,230 puntos. Desde un punto de vista técnico, el índice sigue manteniendo una tendencia alcista estable. Fuente: xStation Noticias corporativas: RWE AG (RWE.DE) reducirá el gasto planificado en tecnologías verdes en 10.000 millones de euros hacia finales de la década, debido a un mayor riesgo de inversión, especialmente en EE. UU. Las acciones de la compañía caen 3.5% hoy .

reducirá el gasto planificado en tecnologías verdes en hacia finales de la década, debido a un mayor riesgo de inversión, especialmente en EE. UU. Las acciones de la compañía caen . Hapag-Lloyd (HLAG.DE) prevé que su EBITDA en 2025 estará en un rango de 2.5 a 4.0 mil millones de dólares , por debajo de su estimación previa de 3.25 mil millones de dólares . Además, su CEO advirtió que el entorno económico y geopolítico sigue siendo frágil . La empresa estima que sus beneficios en 2025 serán menores que en 2024. Sus acciones caen 8.5% hoy .

prevé que su estará en un rango de , por debajo de su estimación previa de . Además, su CEO advirtió que el . La empresa estima que sus beneficios en 2025 serán menores que en 2024. Sus acciones caen . Lanxess (LXS.DE) también tiene un desempeño negativo, ya que sus previsiones para 2025 están por debajo de las expectativas de los inversores. La empresa prevé un EBITDA ajustado de entre 600 y 650 millones de euros, frente a una estimación de 689.5 millones de euros. Calificaciones y recomendaciones: Mejoras: Lloyds mejorado a "comprar" por HSBC; precio objetivo: 85 peniques. Rebajas: BMW rebajado a "mantener" por HSBC ; precio objetivo: 80 euros .

rebajado a por ; . Puma rebajado a "mantener" por Kepler Cheuvreux. Nuevas calificaciones: Wacker Chemie calificado como "comprar" por Kepler Cheuvreux; precio objetivo: 104 euros. Otras noticias de empresas del DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "