Las acciones suben impulsadas por los acuerdos comerciales 📈

Los 铆ndices burs谩tiles estadounidenses registran moderadas alzas este mi茅rcoles, luego de que el presidente Donald Trump anunciara una serie de acuerdos comerciales, incluidos con Jap贸n e Indonesia. Al momento de redactar esta nota, el 铆ndice Nasdaq en el mercado al contado sube un 0,27鈥%, el S&P 500 un 0,37鈥% y el Russell 2000 avanza un 0,65鈥%. Los inversores recibieron con agrado los detalles del acuerdo comercial con Jap贸n. Adem谩s, las declaraciones de hoy del secretario del Tesoro de EE.鈥疷U., Bessent, apuntan a un cambio positivo en las relaciones econ贸micas globales, especialmente con respecto a China y la Uni贸n Europea. Bessent subray贸 que Estados Unidos no busca desvincularse de China, sino m谩s bien reducir su dependencia dentro de la cadena de suministro. Esta distinci贸n tranquiliza a los inversores que tem铆an un regreso a las tensiones en el comercio global y a las interrupciones en las cadenas de suministro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Tras el cierre de Wall Street, Tesla (Tesla) y Alphabet (Alphabet) presentar谩n sus resultados trimestrales. Nasdaq 100 (intervalo diario) El 铆ndice Nasdaq 100, representado por el contrato US100, cotiza con una alza cercana al 0,25鈥% en la jornada de hoy en comparaci贸n con el cierre de ayer. El 铆ndice contin煤a mostrando una marcada tendencia alcista, como lo reflejan las medias m贸viles exponenciales de 50, 100 y 200 d铆as, respectivamente. Adem谩s, las Bandas de Bollinger indican que el Nasdaq 100 se encuentra actualmente dentro del rango estad铆stico de variaci贸n de este instrumento durante las 煤ltimas 14 sesiones. Desde una perspectiva t茅cnica, la zona de los 22.800 puntos sigue siendo un soporte clave, mientras que el m谩ximo hist贸rico en torno a los 23.400 puntos act煤a como un nivel de resistencia. Fuente: xStation 5

Noticias corporativas: Durante la sesi贸n de hoy, las empresas de los sectores aeron谩utico, agr铆cola y de defensa muestran un rendimiento claramente superior. El motivo de estas alzas es la informaci贸n procedente de la Casa Blanca sobre los acuerdos alcanzados con Jap贸n. Jap贸n ha anunciado la compra de 100 aviones a Boeing (Boeing), lo que mejora significativamente las perspectivas del sector aeron谩utico estadounidense. Adem谩s, Jap贸n aumentar谩 sus compras de arroz estadounidense hasta en un 75鈥% y destinar谩 un total de 8.000 millones de d贸lares a la adquisici贸n de productos agr铆colas y otros bienes de EE.鈥疷U. Asimismo, Jap贸n ha anunciado su decisi贸n de incrementar el gasto en defensa en cooperaci贸n con empresas estadounidenses, pasando de 14.000 millones a 17.000 millones de d贸lares anuales, lo que refuerza la posici贸n y las perspectivas del sector defensa, beneficiando a compa帽铆as como Lockheed Martin, Raytheon Technologies, y Northrop Grumman. Texas Instruments y otras empresas del sector de semiconductores como On Semiconductor, Microchip y NXP registraron ca铆das despu茅s de que Texas Instruments reportara resultados trimestrales decepcionantes, debido al impacto de las tarifas arancelarias y las tensiones comerciales. Aunque los ingresos de Texas Instruments crecieron un 16鈥%, la direcci贸n de la compa帽铆a advirti贸 que buena parte de ese crecimiento podr铆a estar asociado al denominado "efecto de adelanto" (pull-in effect), es decir, compras anticipadas por parte de los clientes para protegerse frente a los aranceles previstos. Fuente: Investing Tras la publicaci贸n de sus resultados del segundo trimestre de 2025, las acciones de Thermo Fisher Scientific (Thermo Fisher Scientific) registraron un fuerte repunte, con una alza de aproximadamente el 9,8鈥%, alcanzando un precio cercano a los 489 d贸lares durante la sesi贸n. Los inversores recibieron con optimismo el informe de esta compa帽铆a del sector m茅dico y de diagn贸stico, que present贸 un s贸lido crecimiento de beneficios y buenos resultados operativos, mejorando las perspectivas de la empresa para los pr贸ximos trimestres. Las acciones de GE Vernova (GE Vernova) tambi茅n experimentaron un crecimiento significativo, con una subida de m谩s del 11,6鈥% hasta alcanzar los 613 d贸lares, tras el anuncio de sus resultados, marcando un nuevo m谩ximo hist贸rico. Esta empresa del sector de servicios energ茅ticos y energ铆as renovables sorprendi贸 al mercado tanto por sus resultados financieros como por la revisi贸n al alza de sus previsiones anuales, lo que se tradujo en un mayor inter茅s por parte de los inversores y una mejora notable en el sentimiento hacia la compa帽铆a.

APERTURA EN EE. UU.: Las acciones suben impulsadas por los acuerdos comerciales.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "