Las actas de la Fed muestran un amplio apoyo a la reducción "gradual" de las tasas 🏛️

Se acaban de publicar las actas de la última reunión de noviembre del banco central estadounidense, en la que recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos. A continuación, se incluye una transcripción de los comentarios más importantes realizados durante la decisión Las actas muestran un amplio apoyo a la reducción "gradual" de las tasas - ligeramente agresiva

Muchos funcionarios vieron un menor riesgo de caída del mercado laboral que en septiembre

Las empresas se están volviendo más selectivas en la contratación

Muchos funcionarios notaron "incertidumbres" en torno a la tasa de interés neutral

Los funcionarios discutieron la reducción de la tasa de recompra inversa a un día al fondo del rango de los fondos federales El EUR-USD está subiendo después de la publicación de las actas de la Fed. La conclusión más importante es que nos estamos acercando a un momento en el que la escala y, lo que es más importante, la frecuencia de los recortes de las tasas de interés serán menores. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

