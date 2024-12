Las bolsas de Asia se animan

Las bolsas asiáticas se animan después de que los datos más débiles de inflación del PCE de Estados Unidos reavivaron las esperanzas de una flexibilización de la política monetaria. El MSCI Asia-Pacific ex-Japan subió un 0,3%, con Corea del Sur subiendo un 1,3% y Taiwán subiendo un 2,6%. El Nikkei de Japón ha subido un 1,2%, impulsado por los informes de posibles negociaciones de fusión entre Honda y Nissan que apuntan a completarse en junio de 2025. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Salidas de capitales de las bolsas Los mercados emergentes enfrentaron salidas significativas de capitales la semana pasada, con fondos de renta fija perdiendo 1.500 millones de dólares y fondos de acciones perdiendo 4.600 millones de dólares. Las salidas en lo que va de año se sitúan en 28.200 millones de dólares para bonos y 30.300 millones de dólares para acciones. La inflación subyacente de Singapur se redujo al 1,9% en noviembre, el nivel más bajo desde noviembre de 2021 y por debajo de las expectativas del 2,1%. El dato de inflación más débil crea espacio para una flexibilización de la política monetaria, aunque los analistas sugieren que la MAS podría esperar hasta más adelante en 2025 dada la incertidumbre en torno a las políticas del presidente entrante Trump. Según se informa, Honda y Nissan están finalizando los términos de la fusión para junio de 2025, y Mitsubishi Motors está considerando unirse a la combinación. El acuerdo podría crear el tercer fabricante de automóviles más grande del mundo, ya que ambas compañías buscan abordar la disminución de las ventas en el extranjero y los desafíos del mercado de vehículos eléctricos. El dólar se estabilizó cerca de máximos de dos años después del retroceso del viernes por datos de PCE más débiles. La mayoría de las monedas asiáticas se mantuvieron bajo presión, con el USD/JPY en 156,59 y el USD/CNY alcanzando máximos de un año. La rupia india se estabilizó después de tocar mínimos históricos por encima de 85 la semana pasada, mientras que el dólar de Singapur se mantuvo estable antes de los datos de inflación. Movimiento en las materias primas Los precios del petróleo subieron levemente, con el Brent a 73,29$ y el WTI a 69,86$, aunque las subidas se vieron limitadas por las preocupaciones por el excedente de oferta. Sinopec pronostica que el consumo de China alcanzará su pico máximo en 2027, mientras que Macquarie proyecta precios promedio más bajos del Brent de 70,50$ en 2025. El oleoducto Druzhba reanudó sus operaciones después de problemas técnicos, aliviando las preocupaciones sobre el suministro europeo. El oro se recupera ligeramente hasta los 2,626$ después de la caída del 1% de la semana pasada, presionado por la postura agresiva de la Fed y la fortaleza del dólar. Los mercados ahora esperan dos recortes de tipos en 2025, por debajo de las proyecciones anteriores, y el primer recorte se anticipa en junio. La plata sube un 0,6% a 30,137$. Bitcoin enfrentó su primer descenso semanal desde la elección de Trump, cayendo más del 7% a 94,344$, ya que la perspectiva agresiva de la Fed moderó el optimismo sobre el mercado cripto. El mercado de criptomonedas en general cayó alrededor del 10%, aunque los analistas mantienen una perspectiva alcista para el primer trimestre de 2025 a pesar de la posible volatilidad a corto plazo. Ethereum cotiza actualmente en torno a los 3.288$. El presidente electo Trump desató tensiones diplomáticas al amenazar con reafirmar el control estadounidense sobre el Canal de Panamá, citando tasas de uso excesivas. Los comentarios provocaron duras críticas del presidente de Panamá, Mulino, y suscitaron inquietudes sobre posibles cambios en la política exterior estadounidense bajo la administración de Trump.

