Las bolsas europeas, bajo presión por declaraciones de Trump 📉 El DAX cae un 1,7%

Las alzas en los mercados burs谩tiles han llegado a su fin al aproximarse un fin de semana largo. El presidente Trump ha propuesto un arancel del 50% sobre todas las importaciones provenientes de la Uni贸n Europea a partir del 1 de junio, lo que deja a la UE y a EE. UU. poco m谩s de una semana para llegar a un acuerdo y evitar un impuesto que podr铆a ser devastador para Europa. 驴Est谩 utilizando el presidente los aranceles como una t谩ctica de negociaci贸n m谩s para presionar a la UE y obtener concesiones? 驴O es esto una se帽al de que las negociaciones, iniciadas a mediados de abril, se han roto y debemos esperar represalias europeas en breve? Creemos que se trata de una combinaci贸n de ambas. La UE es una de las regiones menos favorecidas por Trump, y su relaci贸n con sus l铆deres parece ser tensa, lo que aumenta la probabilidad de una guerra comercial prolongada entre ambos bloques. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuerte ca铆da en las acciones europeas 馃搲 Automotrices y sector lujo, los m谩s golpeados La reacci贸n inmediata del mercado fue una marcada ca铆da en las acciones europeas. El Eurostoxx 50 cay贸 un 2,3%, el DAX retrocedi贸 cerca de un 2,7%, y el CAC 40 franc茅s descendi贸 casi un 2,5% antes de la apertura de Wall Street. Luego de la apertura estadounidense, los 铆ndices intentan rebotar ligeramente, registrando ahora una ca铆da cercana al 1,5%. Este descenso pronunciado ha empujado a los 铆ndices europeos a una racha negativa esta semana, con los mercados del continente mostrando un rendimiento inferior al de sus pares estadounidenses. El FTSE 100 es el que mejor resiste, con una ca铆da de "solo" el 1%, en parte gracias al acuerdo comercial del Reino Unido con EE. UU., que act煤a como un amortiguador frente a la agresi贸n arancelaria norteamericana.

Todos los sectores del 铆ndice alem谩n DAX se encuentran en terreno negativo, liderados por el consumo discrecional y el sector financiero. El inmobiliario muestra un desempe帽o algo mejor. La misma tendencia se observa en el Eurostoxx 50 , donde los peores desempe帽os corresponden a las automotrices鈥 Ferrari , Stellantis N.V. , BMW y Mercedes-Benz 鈥攖odas con ca铆das superiores al 3%.

Volkswagen est谩 algo m谩s protegida debido a su mayor presencia en EE. UU. El sector lujo tambi茅n ha sido duramente golpeado, con LVMH, Herm猫s y Kering registrando ca铆das superiores al 3%. Estos aranceles han afectado directamente a algunas de las industrias m谩s relevantes de Europa, lo que podr铆a dificultar un repunte del mercado al cierre de la jornada. Las ventas no se limitan a las firmas europeas. La noticia de los aranceles ha afectado el sentimiento general del mercado, y los futuros de los principales 铆ndices estadounidenses anticipan una fuerte ca铆da al inicio de la sesi贸n. Las acciones de Apple han bajado m谩s de un 3% tras el anuncio de Trump de imponer un arancel del 25% a todos los iPhones vendidos en EE. UU. que no se fabriquen localmente. Se espera una fuerte reacci贸n bajista, especialmente considerando que Apple dif铆cilmente trasladar谩 la producci贸n de iPhones a EE. UU. en el corto plazo.

