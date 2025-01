Las caídas de las acciones estadounidenses están llevando los rendimientos de los bonos a mínimos de este año 📉

Una ola de ventas generalizada en el mercado de valores de EE. UU. en las operaciones previas a la apertura del mercado provocó una caída drástica de los rendimientos de los bonos estadounidenses, lo que llevó los precios de los instrumentos de deuda a sus niveles más altos desde principios de 2025. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó al 4,504%, acercándose a la barrera psicológica del 4,5%, que anteriormente había servido de apoyo para los operadores que invertían en el mercado de deuda. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años cayó al 4,17%, reduciendo el diferencial entre 10 y 2 años al 0,335% (la diferencia entre los rendimientos de los bonos a 10 años y a 2 años había alcanzado su punto máximo a principios de enero, superando el 0,4%). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años (línea blanca), bonos a 2 años (línea azul) y la diferencia entre los rendimientos a 10 años y a 2 años (línea roja). Fuente: Bloomberg Finance L.P. También observamos un cambio en la curva de rendimiento en comparación con principios de enero, cuando la curva se invirtió tras el aumento de las preocupaciones del mercado sobre la dirección futura de la política de la Reserva Federal. La falta de cambio en la forma de la curva sugiere que la fuente de las caídas de rendimiento de hoy no es un cambio en el sentimiento de los inversores hacia la política de la Fed, sino más bien un aumento en las estrategias de aversión al riesgo en medio de fuertes ventas en el mercado de valores de EE. UU. Comparación de las curvas de rendimiento del 27 de enero (línea verde) y el 2 de enero (línea amarilla). Fuente: Bloomberg Finance L.P. Un movimiento tan fuerte en los bonos, impulsado por las preocupaciones de los inversores, puede resultar prematuro, especialmente antes de la reunión de la Reserva Federal del miércoles y su decisión sobre las tasas de interés. La clave para sostener este movimiento será el tono de la decisión de la Fed, ya que los mercados actualmente no incorporan cambios en las tasas de interés y un recorte de tasas en un entorno como éste es muy poco probable. Los inversores se centrarán especialmente en las explicaciones de la Fed sobre la primera semana de las políticas de Trump y la presión del presidente para bajar las tasas de interés. Por ahora, la caída de los rendimientos de los bonos reduce el margen para nuevas subidas de precios en el mercado de deuda en caso de que la Fed adopte un tono más moderado. En cambio, los inversores deberían esperar que este movimiento se fortalezca en un escenario como éste en lugar de una continuación drástica. El contrato de futuros de bonos estadounidenses se acercó a un nivel de resistencia clave en 109. Al mismo tiempo, el precio del contrato se estancó cerca de la media móvil de 50 sesiones (EMA50, línea azul claro en el gráfico). Fuente: xStation.

