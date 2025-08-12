¿Las empresas chinas dejarán de comprar chips de Nvidia?

Pocas horas después de que el presidente Donald Trump aprobara una nueva solución para Nvidia que permitiría la venta a China de los últimos chips modelo H20 a cambio de un arancel adicional del 15 %, el gobierno chino prohibió que las empresas estatales los compren y utilicen, según informa Bloomberg.
La prohibición se aplica a organismos y empresas estatales vinculados a proyectos de seguridad y defensa. Además, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China ha enviado consultas a empresas tecnológicas, entre ellas Alibaba, ByteDance y el grupo Tencent. La solicitud pide a estas compañías que justifiquen la necesidad de encargar componentes extranjeros y les exige utilizar sustitutos de fabricación local.
Se trata de una respuesta indirecta, pero bastante agresiva y firme, del gobierno chino a los intentos de desescalar la guerra comercial entre EE. UU. y China, en la que los chips de Nvidia se han convertido en una de las principales armas de EE. UU. La posición negociadora estadounidense se ve además debilitada por el hecho de que, al mismo tiempo, el presidente Donald Trump extendió la suspensión de algunos aranceles a China, lo que podría ser interpretado por la parte china como un signo de debilidad.
Las acciones de Nvidia no muestran una reacción significativa a esta noticia, lo que posiblemente indique que el mercado descuenta una resolución amistosa de la disputa. Antes de la apertura, el precio de Nvidia sube un 0,4 %.
Fuente: Xstation
