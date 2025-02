Las empresas estadounidenses, hasta ahora, con su temporada de beneficios más débil en siete trimestres 📊

El mercado estadounidense ha acostumbrado a los inversores en los últimos trimestres no solo a un crecimiento dinámico, sino también a superar constantemente las expectativas del consenso. Esto hace que la actual temporada de beneficios parezca particularmente débil en comparación con trimestres anteriores. Por primera vez desde el cuarto trimestre de 2023, el porcentaje de empresas del S&P 500 que superaron las expectativas de beneficio por acción (BPA) ha caído por debajo del 80%. Hasta ahora, solo el 75% de las empresas han reportado resultados mejores de lo esperado. Además, la proporción de compañías que informan beneficios por debajo de las expectativas está aumentando, situándose actualmente en un 18%, frente al 16% de hace un año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La proporción de empresas que han superado las expectativas (naranja), reportado resultados más débiles (rojo) y presentado informes en línea con las expectativas (gris).

Fuente: Bloomberg Finance L.P. Entre los sectores, el de servicios públicos es el que peor desempeño está teniendo. En este segmento, solo el 47% de las empresas han reportado beneficios por encima de las expectativas, mientras que hasta un 33% ha mostrado menores beneficios. El sector más sólido hasta ahora es el financiero, donde el 85% de las empresas han publicado resultados mejores de lo esperado. Además, la media de superación del beneficio por acción (BPA) en relación con las expectativas en este sector es la segunda más alta después del sector de consumo discrecional, alcanzando un 11%. En comparación con el cuarto trimestre de 2023, solo tres sectores han mostrado una mayor sorpresa positiva en los beneficios que hace un año: finanzas, servicios de comunicación y consumo discrecional Diferencia media en el beneficio por acción (BPA) reportado frente al consenso.

Fuente: XTB Research, LSEG

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "