Las ganancias de bancos y fondos respaldan las valoraciones

- Temporada de resultados: el sector bancario muestra fortaleza.
- Donald Trump busca influir en la fijación de las tasas de interés.
- La producción industrial en Estados Unidos continúa en aumento.
- Los fabricantes de memorias RAM se benefician de las restricciones de oferta.
El sentimiento de los inversores hacia el cierre de la semana favorece al sector financiero, que capta la atención del mercado gracias a sus resultados. La mayoría de las compañías del sector ha superado expectativas, lo que respalda a los principales índices. Los inversores también están descontando el riesgo potencial de un conflicto en Irán, como reflejan los precios del petróleo.
El liderazgo en las alzas lo mantiene el Nasdaq 100, con contratos que avanzan cerca de 4%. El S&P 500 y el Russell limitan sus alzas a alrededor de 0,2%, mientras que el Dow Jones Industrial Average muestra el peor desempeño, con contratos que registran una caída cercana a 0,1%.
No obstante, los buenos resultados del sector financiero se ven parcialmente contrarrestados por declaraciones de Donald Trump. El mercado no ha olvidado la disputa entre Jerome Powell y la administración presidencial. Al mismo tiempo, el presidente expresó públicamente la idea de introducir un límite máximo a las tasas de interés de los préstamos bancarios en Estados Unidos.
Datos macroeconómicos
Hoy, los inversores conocieron datos de la industria estadounidense, que según cifras de la Reserva Federal, mostró un desempeño sólido en diciembre de 2025. La producción industrial aumentó 0,4% mensual, mientras que el crecimiento interanual se desaceleró de 2,52% a 2%. El sector manufacturero sorprendió con un avance de 0,2%, pese a que el mercado esperaba una caída mensual. La utilización de la capacidad instalada subió hasta 76,3%.
Nasdaq 100 (gráfico diario)
Fuente: xStation5
El mercado se aproxima a un momento clave, en el que deberá decidir si logra superar la zona de resistencia en 25.900 puntos. Si los compradores no consiguen romper este nivel por cuarta vez consecutiva, la oferta podría tomar la iniciativa y llevar el precio hacia la zona de retroceso de Fibonacci del 38,2%.
Noticias corporativas
-
AST SpaceMobile (ASTS.US): las acciones registran un alza superior al 7% tras la firma de contratos para sistemas de defensa aérea.
-
Micron Technology (MU.US): el mercado sigue valorando un mayor crecimiento de los fabricantes de memorias RAM en un contexto de escasez extrema en este segmento. La acción muestra un avance cercano al 4%.
-
BlackRock (BLK.US): la gestora superó ampliamente las expectativas del mercado en sus resultados. El beneficio por acción alcanzó los USD 13,16, mientras que los ingresos ascendieron a USD 7.000 millones. La acción sube cerca de 7% en la apertura.
-
ImmunityBio (IBRX.US): la compañía biotecnológica avanza alrededor de 17% luego de que las estimaciones preliminares de beneficios superaran en 700% las expectativas del mercado.
-
Regions Financial Corporation (RF.US): la entidad se convirtió en una de las excepciones negativas de la temporada de resultados bancarios. Como uno de los pocos bancos que decepcionó tanto en beneficios por acción como en ingresos, la acción registra una caída superior al 3%.
________
