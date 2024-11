Las nuevas previsiones de Qualcomm tras el Investor Day no han despertado el entusiasmo del mercado 📉

Qualcomm (QCOM.US) celebr贸 ayer un Investor Day. En la conferencia, la compa帽铆a present贸 sus previsiones para los pr贸ximos a帽os, as铆 como sus proyecciones operativas en el nuevo entorno postelectoral. A pesar de las previsiones de crecimiento en segmentos clave, se puede sentir que las proyecciones de la compa帽铆a para sus sectores m谩s orientados al crecimiento siguen siendo bastante cautelosas, lo que plantea dudas sobre el posible crecimiento futuro de la empresa tecnol贸gica en la ola de mayor demanda de IA. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La compa帽铆a ha destacado su plan de diversificaci贸n en el segmento de Internet de las cosas (IoT). Qualcomm planea ir mucho m谩s all谩 del segmento de los tel茅fonos inteligentes y aspira a que el 50% de su exposici贸n comercial se encuentre en segmentos distintos a los tel茅fonos inteligentes para 2030. Actualmente, el 64% de los ingresos de la compa帽铆a dependen del segmento de los tel茅fonos inteligentes. La decisi贸n de diversificar las fuentes de ingresos en otros sectores sigue siendo una se帽al positiva de las medidas proactivas de la compa帽铆a contra la posible concentraci贸n excesiva. Qualcomm prev茅 generar 22.000 millones de d贸lares en segmentos como ordenadores port谩tiles, productos de automoci贸n y otros mercados m谩s all谩 del segmento dominante de los tel茅fonos inteligentes durante los pr贸ximos 5 a帽os. A pesar de los audaces planes de ingresos y diversificaci贸n, las preocupaciones de los inversores pueden estar relacionadas con el hecho de que la empresa no haya cumplido las previsiones anteriores a partir de 2021, lo que pone en duda la eficacia de los planes presentados. La empresa subraya que no espera riesgos significativos asociados con la nueva administraci贸n en EE. UU. y tambi茅n se帽ala una actitud positiva hacia la cooperaci贸n con Trump. Sin embargo, el futuro de la empresa sigue siendo incierto en caso de una posible escalada de las relaciones entre Estados Unidos y China, ya que Qualcomm todav铆a tiene una fuerte exposici贸n al mercado chino. La empresa sigue dependiendo en gran medida de las grandes empresas tecnol贸gicas, incluida Apple, que ha anunciado planes de realizar una transici贸n parcial a la producci贸n interna de chips clave en los pr贸ximos a帽os, lo que podr铆a afectar significativamente a Qualcomm. Qualcomm (1D) A pesar del tono positivo del Investor Day, el mercado ve a la compa帽铆a con cierta preocupaci贸n, especialmente en el contexto de los pr贸ximos resultados de Nvidia. Las acciones de Qualcomm han bajado m谩s del 5%, cayendo por debajo del l铆mite inferior de la tendencia lateral en la que se encuentra desde principios de agosto. El siguiente nivel de soporte es el m铆nimo local del 5 de agosto en $151. Los inversores deber铆an centrarse en este nivel, ya que caer por debajo de este valor podr铆a interpretarse como una confirmaci贸n de la salida de la tendencia lateral. Fuente: xStation 5

