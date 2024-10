Las ventas de semiconductores superan las estimaciones 📈

Los ADR de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) que cotizan en Estados Unidos subieron casi un 1% despu茅s de que la empresa informara (con lo que finaliza el trimestre) de unas estimaciones de ventas muy superiores a las previstas, citando una fuerte demanda de sus productos de IA. Las ventas mensuales aumentaron un 39,6% interanual, lo que mejor贸 la confianza en toda la industria de los semiconductores, ya que los inversores ven los s贸lidos resultados de TSMC como una prueba de la demanda resiliente de infraestructura de IA. La empresa informar谩 de los resultados financieros trimestrales detallados del tercer trimestre el pr贸ximo jueves 17 de octubre. Los resultados fueron respaldados por fuertes pedidos de Apple, MediaTek y Qualcomm (N3E). La compa帽铆a tiene la intenci贸n de introducir un m茅todo CoWoS especial de "chips en oblea sobre sustrato", que se espera que la distancie a煤n m谩s de las "fundiciones" de semiconductores de la competencia.

La pr贸xima semana, el principal foco del mercado ser谩 si la compa帽铆a espera superar las previsiones de un crecimiento trimestral de los beneficios del 7% en el cuarto trimestre del a帽o. Los fuertes pedidos de Nvidia e Intel est谩n aliviando las preocupaciones sobre la posibilidad de que se reduzcan los pedidos del chip A18 de Apple, que se ensamblar谩 en los iPhone 16. La siguiente tabla muestra las ventas mensuales de TSMC ordenadas por a帽o. El tercer trimestre aport贸 a la empresa un total de 757 mil millones de $ en ventas en Taiw谩n (unos 23.600 millones de d贸lares), con una tasa de crecimiento anual promedio del 39%. El mercado esperaba 748 mil millones de $. El crecimiento trimestral fue del 13%, mientras que la propia empresa, en el segundo trimestre, esperaba un crecimiento del 8% hasta un m谩ximo del 12%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

Fuente: TSMC La compa帽铆a espera una mejora adicional de los m谩rgenes operativos y brutos en el tercer trimestre del a帽o, as铆 como un crecimiento de los ingresos. TSMC tambi茅n estima que las ventas del cuarto trimestre aumentar谩n entre un 9 y un 10% intertrimestral (a pesar de haber firmado ya un excelente tercer trimestre).

Fuente: TSMC Cotizaci贸n de TSMC (TSM.US en intervalo diario) Desde la crisis de agosto, las acciones de TSMC han subido casi un 40%, desde cerca de 130 d贸lares a casi 190 d贸lares por acci贸n. Los s贸lidos resultados de ventas est谩n haciendo que los inversores conf铆en m谩s en que el gasto en infraestructura de IA no se desacelerar谩 despu茅s de todo y mantendr谩 la tendencia alcista.

Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "