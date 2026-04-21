¡Las ventas en EE. UU. superan las expectativas!

Los resultados de ventas minoristas en Estados Unidos sorprenden. Las ventas generales han aumentado un 1,7% a nivel mensual, frente al 1,4% previsto y el 0,7% del mes anterior, mientras que las ventas que excluyen automóviles han crecido un 1,9%. Las ventas básicas, excluyendono solo automóviles, sino también combustibles, se han mantenido estables en un 0,6%.

Resultados de ventas minoristas

Ventas minoristas (mensual): 1,7% (previsión: 1,4%, anterior: 0,6%)

Ventas sin incluir automóviles (mensual): 1,9% (previsión: 1,3%, anterior: 0,5%)

Ventas sin incluir automóviles ni combustible (mensual): 0,6% (anterior: 0,4%)

Ventas minoristas (anual): último dato (anterior: 3,7%)

¿Por qué son importantes las ventas minoristas?

Las ventas minoristas son uno de los indicadores clave de la salud del consumidor en Estados Unidos, país que representa la mayor parte del crecimiento económico. Los datos, especialmente si se excluyen los automóviles y el combustible, ayudan a evaluar la solidez subyacente de la demanda y el ritmo actual de la actividad económica. El crecimiento sostenido de las ventas apunta a la resiliencia del consumidor a pesar de los altos tipos de interés. Desde la perspectiva de la Reserva Federal, este dato afecta la evaluación de las presiones de la demanda y las expectativas de futuras reducciones de tasas. Para los mercados financieros, influye en la cotización del dólar, los bonos y las acciones, al tiempo que reduce la preocupación por una fuerte desaceleración económica.