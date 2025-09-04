Las ventas minoristas en la Unión Europea registraron una caída inesperada en el mes más reciente, lo que podría reflejar una desaceleración en el consumo de los hogares en medio de la persistente incertidumbre económica.
Las ventas minoristas de la UE decepcionan y caen por debajo de las previsiones
Datos clave:
- Variación mensual: -0,5 % (frente a una previsión de -0,3 % y un dato anterior de +0,3 %)
- Variación anual: +2,2 % (ligeramente por debajo de la previsión de +2,3 % y del dato anterior de +3,1 %)
