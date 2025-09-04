Leer más

Las ventas minoristas de la UE están por debajo de las previsiones

06:06 4 de septiembre de 2025

Las ventas minoristas en la Unión Europea registraron una caída inesperada en el mes más reciente, lo que podría reflejar una desaceleración en el consumo de los hogares en medio de la persistente incertidumbre económica. 

Imagen de la bandera de la UniÃ³n Europea en un articulo sobre ventas minoristas
 

Las ventas minoristas de la UE decepcionan y caen por debajo de las previsiones

Datos clave:

  • Variación mensual: -0,5 % (frente a una previsión de -0,3 % y un dato anterior de +0,3 %)
  • Variación anual: +2,2 % (ligeramente por debajo de la previsión de +2,3 % y del dato anterior de +3,1 %)

 

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

05.09.2025
15:15

🔴CIERRE SEMANAL DE MERCADOS (05.09.2025)

  _______   📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp:...

 14:00

💼 ANÁLISIS DEL DATO NFP DE EE.UU.

El informe de empleo (Non-Farm Payrolls) es el principal termómetro del mercado laboral estadounidense – y puede marcar el rumbo de la próxima...

 12:03

Datos clave del mercado laboral de EE. UU

El informe del mercado laboral estadounidense de agosto es bastante difícil de estimar, tanto por la gran cantidad de información negativa...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo