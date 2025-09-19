El GBP/USD reacciona a la baja ante datos macroeconómicos del Reino Unido más sólidos de lo esperado.
- Ventas minoristas en el Reino Unido: 0,7% interanual (pronóstico: 0,6%, anterior: 1,1%)
- Ventas minoristas en el Reino Unido: 0,5% (pronóstico: 0,4%, anterior: 0,6%)
- Ventas minoristas subyacentes en el Reino Unido: 1,2% interanual (pronóstico: 1%, anterior: 1,3%)
- Ventas minoristas subyacentes en el Reino Unido: 0,8% intermensual (pronóstico: 0,7%, anterior: 0,5%)
